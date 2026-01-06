হোম > রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলেন ইইউ রাষ্ট্রদূত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইইউ রাষ্ট্রদূত। ছবি: বিএনপির সৌজন্যে

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করতে মিলারের নেতৃত্বে ইইউয়ের একটি প্রতিনিধিদল আসে।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

এ সময় তারেক রহমানের সঙ্গে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

নির্বাচনের পর দেশের উন্নয়ন নিয়ে বিএনপির ভাবনা কী, জানতে চেয়েছে ইইউ: নজরুল ইসলাম খান

আমেরিকায় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারও ট্যাক্সি চালান, বাংলাদেশেও এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে: রিজভী

ঢাকা-১৭ আসনের নেতাদের সঙ্গে তারেক রহমানের মতবিনিময়

চলছে ইনকিলাব মঞ্চের মার্চ ফর ইনসাফ

ইতিবাচক রাজনীতি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়তে আলোচনা

‘এই জমিনে রুমিন ফারহানার ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই’

তারেক রহমান বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ বাদ দিলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকে না: বজলুর রশীদ ফিরোজ

প্রার্থিতা ফিরে পেতে ইসিতে তাসনিম জারার আপিল

তারেক রহমানের সঙ্গে বাম জোটের শীর্ষ নেতাদের সাক্ষাৎ

প্রশাসন বিএনপির দিকে হেলে পড়েছে : নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা