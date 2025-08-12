হোম > রাজনীতি

হাসপাতাল ছেড়েছেন জামায়াতের আমির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ডা. শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তিনি এখন অনেকটা সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছেন দলের নেতারা। তবে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁকে আরও কয়েক দিন বিশ্রাম নিতে হবে।

আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জামায়াত আমির ইউনাইটেড হাসপাতাল থেকে বের হন।

বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতাল চত্বরে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের এসব কথা জানিয়েছেন।

আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেন, ‘আমাদের আমির ডা. শফিকুর রহমান আজ হাসপাতাল ত্যাগ করছেন। তিনি সুস্থ হয়েছেন। উনাকে এখন বাসায় নিয়ে যাব। এটা বড় অপারেশন ছিল। রিকভারি হতে সময় লাগবে। আলহামদুলিল্লাহ উনি ভালো আছেন। বাসায় দুই সপ্তাহ রুটিনমাফিক রেস্ট নেবেন। আশা করি তিন সপ্তাহ পর জনসমক্ষে আসতে পারবেন।’

আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেন, ‘আমাদের আমির দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। পুরো জাতি উনাকে অপরিহার্য নেতা মনে করে। হাজার হাজার লোক উনাকে দেখতে চেয়েছেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোক দেখতে এসেছেন। সবাইকে আসলে সুযোগ দেওয়া যায়নি। যাঁরা আসতে পারেননি, তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।’

ইউনাইটেড হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. শহিদ আলম চৌধুরী বলেন, ‘২ আগস্ট উনার অপারেশন হয়েছে। ২-৫ আগস্ট পর্যন্ত কার্ডিয়াক আইসিইউতে ছিলেন। ৫ আগস্ট উনার টিউবগুলো খুলে নিয়েছি। উনি নিজে হেঁটেছেন। তারপর তাঁকে আমরা কেবিনে নিয়ে গেছি। ডে বাই ডে উনি প্রগ্রেস করছেন। তাঁর প্রগ্রেস নিয়ে আমরা খুবই হ্যাপি। আমরা আশা করছি, আগামী এক মাসের মধ্যে উনি নরমাল জীবনে ফিরতে পারবেন।’

এর আগে ২ আগস্ট বাইপাস সার্জারির জন্য শফিকুর রহমানকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁর হার্টে পাঁচটি ব্লক ধরা পড়ে।

উল্লেখ্য, গত ১৯ জুলাই রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জামায়াতের জাতীয় সমাবেশে অংশগ্রহণ শেষে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে শফিকুর রহমানকে তাৎক্ষণিকভাবে একটি স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

