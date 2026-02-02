হোম > রাজনীতি

‘হ্যাঁ’ জয়ী হলে সংবিধানে ‘বিসমিল্লাহ্’ থাকবে না বলে বিএনপি অপপ্রচার চালাচ্ছে: এনসিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়ী হলে সংবিধানে ‘বিসমিল্লাহ্’ থাকবে না বলে বিএনপি অপপ্রচার চালাচ্ছে—এমন অভিযোগ তুলেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ সোমবার রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করে দলটি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান দলের যুগ্ম সদস্যসচিব আকরাম হুসাইন। তিনি বলেন, তৃণমূলে বিএনপির চালানো প্রচারণায় বলা হচ্ছে—গণভোটে ‘হ্যাঁ’ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী। তা ছাড়া আরও বলছে—‘হ্যাঁ’ জয়ী হলে সংবিধানে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ থাকবে না। ‘হ্যাঁ’ ভোট ইসলামবিরোধী বলে তারা অপপ্রচারও চালাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, দলীয় প্রধান তারেক রহমান প্রকাশ্যে গণভোটের সমর্থনে বক্তৃতা দিলেও সারা দেশে বিএনপির নেতা-কর্মী ও সংগঠকেরা ‘না’ বাক্সে ভোট দেওয়ার জন্য প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। পরাজিত ফ্যাসিস্টের শক্তির ভোট পাওয়ার লোভে এই দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা জ্ঞান, হুঁশ ও সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করে বলা হয়, দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের কাজে বিএনপিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে পুলিশ, এনএসআই ও ডিজিএফআই। শুধুই এই কয়টি সংস্থাই নয়, পুরো অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে বিএনপির পক্ষে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করছে।

সংবাদ সম্মেলনে দলের নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

