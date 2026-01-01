দেশের পক্ষের শক্তি বিএনপিকে বিজয়ী করবে মানুষ: মির্জা ফখরুল

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগামী নির্বাচনে জনগণ বিএনপিকে বিজয়ী করবে বলে মনে করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, ‘দেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি খালেদা জিয়ার ভালোবাসাই দেশের মানুষকে আলোড়িত করেছে। দেশের ক্রান্তিকালে তাঁর চলে যাওয়ায় মানুষ মর্মাহত হয়েছে। দেশের মানুষ দেশের পক্ষের শক্তি বিএনপিকে বিজয়ী করবে বলে আমি মনে করি।’
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের কাছে এসব কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব। এর আগে ছারছীনা দরবার শরিফের পীর সাহেব হযরত শাহ মোহাম্মদ মোহেবুল্লাহ চেয়ারপারসন কার্যালয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত শেষে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদের যে দর্শন দিয়ে গিয়েছিলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেই পতাকাকে উপরে তুলে ধরেছিলেন। একইভাবে তারেক রহমান সাহেবও সেই পতাকা নিয়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবেন এবং গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করবেন, এটাই মানুষের প্রত্যাশা।’
তিনি আরও বলেন,‘ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে যে ভালোবাসা তৈরি হয়েছে, মানুষের মধ্যে যে আবেগ কাজ করছে, সেই আবেগ নিঃসন্দেহে বিএনপিকে আরও শক্তিশালী করবে।’