ঢাকা-১৭ আসনের নেতাদের সঙ্গে তারেক রহমানের মতবিনিময়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির প্রার্থী হয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। নির্বাচনকে সামনে রেখে এই আসনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় শুরু করেছেন তিনি। এর অংশ হিসেবে আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে বনানী থানার নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।
মতবিনিময়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম, যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছিরসহ থানা পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
মতবিনিময়কালে ঢাকা-১৭ আসনে ভোটারদের সমস্যা চিহ্নিত করাসহ আগামী নির্বাচনের সার্বিক বিষয় নিয়ে তারেক রহমান নেতা-কর্মীদের নানা দিকনির্দেশনা দেন বলে জানা গেছে।
সভা শেষে নাছির উদ্দীন নাছির জানান, নির্বাচন নিয়ে এটি ছিল ধারাবাহিক মিটিংয়েরই অংশ বিশেষ। তারেক রহমান ঢাকা-১৭ আসনে ভোটারদের কী কী সমস্যা আছে, তা চিহ্নিত করে সেই বিষয়ে ভোটারদের অঙ্গীকার দেবেন বলে জানান।