কোনো কোনো মহল ভোটকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে: তারেক রহমান

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 

টাঙ্গাইলে নির্বাচনী সভায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, এখনো কোনো কোনো মহল ভোটকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। তাদের লোকজন গিয়ে, বিশেষ করে যাঁরা মা-বোন আছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে বিভিন্নভাবে এনআইডি নম্বর নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁদের বিকাশ নম্বর নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এইভাবে করে তাঁদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আপনারা যাঁরা মা-বোনেরা আজকে এখানে উপস্থিত আছেন, ভাইয়েরা যাঁরা উপস্থিত আছেন। আপনারা আপনাদের ঘরে গিয়ে এ রকম যদি কোনো ঘটনা হয়ে থাকে, সেই ব্যাপারে মা বোনদের সতর্ক করবেন।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় টাঙ্গাইলে নির্বাচনী সভায় বক্তব্যকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তারেক রহমান বলেন, ‘১২ তারিখের নির্বাচন শুধু নির্বাচনের দিন হলে চলবে না। এই নির্বাচনের দিনটি হতে হবে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের দিন। সেই জন্যই বাংলাদেশের ইতিহাসে এই নির্বাচনটি একটি অন্যতম গুরুত্ব বহন করে। স্বাভাবিকভাবেই গত ১৫-১৬ বছর আমরা দেখেছি আমাদের সারা বাংলাদেশে গ্রামে-গঞ্জে, আনাচে-কানাচে মানুষ বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়েছে। আমরা দেখেছি ঢাকা শহরসহ কিছু বড় বড় শহরে কিছু মেগা প্রজেক্ট হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা দেখেছি মেগা প্রজেক্টের নামে মেগা দুর্নীতিও হয়েছে সেই সময়ে।’

তিনি বলেন, ‘আমরা যেমন খুন দেখেছি, গুম দেখেছি, মিথ্যে মামলা দেখেছি, গায়েবি মামলা দেখেছি। ঠিক একইভাবে আমরা প্রচণ্ড রকম দুর্নীতিও দেখেছি। মেগা মেগা দুর্নীতি দেখেছি আমরা সেই সময়ে। এই অবস্থার পরিবর্তনের সময় চলে এসেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন যদি করতে হয়, ৫ তারিখে দল-মতনির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণ যেমন রাজপথে নেমে এসেছিল, ঠিক একইভাবে আগামী ১২ তারিখের নির্বাচনে আপনারা যারা ভোটার, আপনাদের সকলকে ভোটকেন্দ্রে নেমে আসতে হবে।’

তারেক রহমান বলেন, ‘এই টাঙ্গাইল অঞ্চল একটি অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল। টাঙ্গাইলে বিভিন্ন রঙের ডিজাইনের শাড়ি আছে। এই শাড়িকে আমরা যদি চেষ্টা করি, পরিকল্পিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করি তাহলে বাংলাদেশের গার্মেন্টসের জামা-কাপড় যে রকম বিদেশে পাওয়া যায়। এই শাড়িকেও আমরা একইভাবে বিদেশে রপ্তানি করতে পারব। এই টাঙ্গাইল থেকে টুপি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যায়। আমরা যদি উদ্যোগ গ্রহণ করি, এই টুপিতে যারা কাজ করে আরও বহুসংখ্যক মানুষ এখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারব।’

টাঙ্গাইল শহর বাইপাস সড়কের দরুন চরজানা এলাকায় আয়োজিত এ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহীন। বক্তব্য দেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও টাঙ্গাইল-২ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী আব্দুস সালাম পিন্টু, ভাইস চেয়ারম্যান ও টাঙ্গাইল-৮ আসনের প্রার্থী আহমেদ আযম খান, টাঙ্গাইল-৫ আসনের প্রার্থী কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, টাঙ্গাইল-৭ আসনের প্রার্থী কেন্দ্রীয় বিএনপির শিশুবিষয়ক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী, টাঙ্গাইল-১ আসনের প্রার্থী ফকির মাহবুব আনাম স্বপন, টাঙ্গাইল-৩ আসনের প্রার্থী এস এম ওবায়দুল হক নাসির, টাঙ্গাইল-৪ আসনের প্রার্থী লুৎফর রহমান মতিন ও টাঙ্গাইল-৬ আসনের প্রার্থী রবিউল আওয়াল লাভলু। সভা পরিচালনা করেন জেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব মাহমুদুল হক সানু।

