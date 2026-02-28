হোম > রাজনীতি

এনসিপির প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা তরুণদের নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি)। এনসিপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলো বিশেষ এই দিনটি ‘দেশ যাবে নতুন পথে, ফিরবে না আর ফ্যাসিবাদে’—এই স্লোগান সামনে রেখে উদ্‌যাপন করবে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিপ্লব, বিকল্প, বিনির্মাণ— এই আদর্শ ধারণ করে রাজধানীর ধানমন্ডির আবাহনী মাঠে কেন্দ্রীয়ভাবে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছে এনসিপি। এ ছাড়া ১০ দিনের নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে দলটি।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল এনসিপি। গত বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের’ প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলটি আত্মপ্রকাশ করে। ওই দিন রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে দলটির নাম ঘোষণা করেন শহীদ মো. ইসমাইল হাসান রাব্বির বোন মিম আক্তার।

প্রথম বছরেই ঝরে পড়েছেন এনসিপির চল্লিশের বেশি নেতা

প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার, রাষ্ট্র সংস্কারসহ নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার দাবিতে সরব ছিল এনসিপি। নতুন এই দলটি প্রথমবার নির্বাচনে অংশ নিয়েই ছয়টি আসনে জয় পেয়েছে। এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম হয়েছেন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ।

এনসিপি সামনের দিনগুলোতেও ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াই চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন দলটির নেতারা।

