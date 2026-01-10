হোম > রাজনীতি

ফুটবল মার্কা চাইবেন, প্রার্থিতা ফিরে পেয়ে জানালেন তাসনিম জারা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

তাসনিম জারা। ছবি: ফোকাস বাংলা

আপিলে প্রার্থিতা ফেরত পেয়ে ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম জারা জানালেন, নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে ফুটবল মার্কা চাইবেন তিনি। আজ শনিবার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনে প্রার্থিতার শুনানি শেষে এ কথা জানান তিনি।

প্রার্থিতা ফেরত পেয়ে তাসনিম জারা সাংবাদিকদের বলেন, ‘স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আমি যে মনোনয়নপত্র দিয়েছিলাম, বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে মার্কার জন্য আবেদন করতে পারব। সেই প্রক্রিয়ায় আমাদের পছন্দ ফুটবল মার্কার জন্য আবেদন করব। তারপর নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত থাকবে।’

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করে ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন তাসনিম জারা। কিন্তু সমর্থক স্বাক্ষর জটিলতায় তাঁর প্রার্থিতা বাতিল করে রিটার্নিং কর্মকর্তা। এর বিরুদ্ধে আপিল করেন তিনি।

কমিশন তাঁদের যুক্তি শুনেছেন জানিয়ে তাসনিম জারা বলেন, ‘তাঁরা আমাদের যুক্তিগুলো শুনেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের জনসমর্থন নিয়েই আগামী নির্বাচনে লড়াই করতে পারব।’

প্রার্থিতা ফিরে পেলেন তাসনিম জারা

তাসনিম জারা আরও বলেন, ‘গত এক সপ্তাহে আসলে খুব একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। দেশে বিদেশে সবাই অনেক শুভকামনা জানিয়েছেন, অনেক দোয়া করেছেন। যখন রাস্তায় মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলাম অনেকেই হতাশা প্রকাশ করেছেন, কষ্ট পেয়েছেন, বলছেন, দোয়া করছেন। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।’

সাবেক এনসিপি নেত্রী আরও বলেন, ‘সবার জনসমর্থনেই ইনশা আল্লাহ আগামী নির্বাচনে আমি প্রার্থী হিসেবে লড়াই করতে পারব। সেজন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এখানে আমার আইনজীবী টিম আছেন, তাঁদের ধন্যবাদ এবং দেশে বিদেশে যে যেখান থেকে শুভকামনা জানিয়েছেন, দোয়া জানিয়েছেন, সকলকে অনেক ধন্যবাদ।’

সম্পর্কিত

গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা বিনিময়

বিএনপির চেয়ারম্যান হওয়ায় তারেক রহমানকে জি এম কাদেরের অভিনন্দন

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে তারেক রহমানের উত্তরাঞ্চলের সফর স্থগিত

বিএনপির চেয়ারম্যান হলেন তারেক রহমান

আসিফ মাহমুদকে চেয়ারম্যান করে এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন

তারেক রহমানের সঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রদূত ও অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

বাসা থেকে হেঁটে অফিসে গেলেন তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হলেন নাজিমুদ্দিন

বিএনপির বিদ্রোহীরা প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করলে ব্যবস্থা: নজরুল ইসলাম খান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা