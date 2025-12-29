এবারের নির্বাচনে বিএনপি একা হয়ে পড়েছে: তাহের

এবারের সংসদ নির্বাচনে বিএনপি একা হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াত ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের। তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় আওয়ামী লীগ অংশ নিতে পারছে না। আর জুলাই যোদ্ধারা একটি প্ল্যাটফর্মে একত্র হয়েছে। এসব কারণে এবারের নির্বাচনে বিএনপি কার্যত একা হয়ে পড়েছে।
আজ সোমবার কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে উপজেলা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. নুরুল আমিনের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
তাহের বলেন, এবারের নির্বাচনে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোট ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতার আসন লাভ করে সরকার গঠন করবে। এ দেশের মানুষ জানে, একটি দল সরকার পরিচালনার সময় দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ক্ষমতা থাকাকালে তারা ব্যাপক লুটপাট করে বিদেশে টাকা পাচার করেছে।
জামায়াতের নায়েবে আমির বলেন, এ দেশের জনগণ চায় নতুন নেতৃত্ব। যারা দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, এই নির্বাচনে জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে তাহের বলেন, ‘আমি আশা করব, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখবে। সবাই যাতে একটি উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পারে, সরকার সেই ব্যবস্থাই করবে।’
বিএনপির নাম উচ্চারণ না করে তাহের বলেন, ‘এই অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর কারা দখলবাজি, টেন্ডারবাজি ও লুটপাটে ব্যস্ত ছিল, জনগণ সবই জানে। তাই আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি, জনগণ এবারের নির্বাচনে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোটকে ভোট দেবে এবং আমরা সরকার গঠন করব।’
এ সময় তাঁর সঙ্গে কুমিল্লা জেলা ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলা জামায়াতের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।