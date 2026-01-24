হোম > রাজনীতি

দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে দুর্নীতিকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে: জামায়াতের আমির

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘দেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলের কোথাও চাঁদাবাজির অস্তিত্ব সহ্য করা হবে না। আমাদের যদি দেশ পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে দুর্নীতিকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হবে এবং বিচার বিভাগকে এমনভাবে স্বাধীন করা হবে, যাতে বিচার আর টাকার বিনিময়ে বিক্রি না হয়।’

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বেলা আড়াইটার দিকে ঢাকায় ফেরার পথে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার গাড়িদহ ইউনিয়নের মহিপুর খেলার মাঠে আয়োজিত এক নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-৫ (শেরপুর-ধুনট) আসনে ১০ দলীয় জোট সমর্থিত জামায়াত প্রার্থীর পক্ষে এ পথসভার আয়োজন করা হয়।

শফিকুর রহমান বলেন, ‘এ দেশের মানুষ প্রয়োজনে ভেঙে পড়তে পারে, কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না। আগামী নির্বাচনে “হ্যাঁ” ভোট বা ইনসাফের পক্ষে ভোট দেওয়া মানে হলো বিগত দীর্ঘ সময়ে জালিমের হাতে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান জানানো।’

তিনি বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী এমন একটি সমাজ গড়তে চায়, যেখানে ঘুষখোররা ঘুষ নিতে লজ্জা পাবে এবং অপরাধীরা অপরাধ ছেড়ে সম্মানজনক পেশায় ফিরে আসবে।’

পথসভায় শফিকুর রহমান বগুড়া-৫ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী এবং শেরপুর উপজেলা জামায়াতের আমির আলহাজ মাওলানা মো. দবিবুর রহমানের হাতে নির্বাচনী প্রতীক ‘দাঁড়িপাল্লা’ তুলে দেন এবং উপস্থিত জনতার কাছে তাঁর পক্ষে ভোট ও দোয়া কামনা করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন শেরপুর উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক আব্দুল আলিম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের বগুড়া জেলা কমিটির সহসভাপতি আব্দুর রহমানসহ বগুড়া এবং শেরপুর ও ধুনট উপজেলা জামায়াতের নেতৃবৃন্দ।

