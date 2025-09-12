হোম > রাজনীতি

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই দুই উপদেষ্টার পদত্যাগ চাইলেন ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করতে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের দুই ছাত্র প্রতিনিধির পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, ‘ওই দুই উপদেষ্টার ব্যাপারে আমরা আগেই বলেছি, তাঁরা উপদেষ্টা পরিষদে থাকতে পারবেন না। ড. ইউনূসের উচিত, নির্বাচন নিরপেক্ষ করতে তাঁদের চলে যেতে বলা। তা না হলে প্রশ্ন উঠবেই।’

বেসরকারি সম্প্রচারমাধ্যম সময় টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ দাবি জানান। সাক্ষাৎকারটি আজ শুক্রবার প্রচার করা হয়।

সাক্ষাৎকারে মির্জা ফখরুল বলেন, নির্বাচন ঘিরে সংকট বাড়তে থাকলে অনিশ্চয়তায় পড়বে পুরো জাতি; যা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হবে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে গিয়ে সেখান থেকে নির্বাচন ‘বানচালের চেষ্টা’ করতে পারেন বলেও মনে করছেন বিএনপির এ নেতা।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘জন্মের পর থেকেই আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে এসেছে। তাঁর (শেখ হাসিনা) পক্ষে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা অস্বাভাবিক কিছু না। শেখ হাসিনা ভারতে বসে যেসব কথাবর্তা বলছেন, এগুলো আওয়ামী লীগের জন্য চরম ক্ষতিকর হচ্ছে। তিনি যদি ক্ষমা চেয়ে বরং বলতেন “আমরা ভুল করেছি” এবং কিছু ভালো লোকজন সামনে এগিয়ে দিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করতেন, তাহলে ভালো হতো।’

নির্বাচন আয়োজন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের ওপরই বিএনপি আস্থা রাখতে চায় বলেও সাক্ষাৎকারে জানান মির্জা ফখরুল।

