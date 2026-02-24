নিজের গাড়ি চলাচলের জন্য রাস্তার গাছ কাটা বিএনপি নেতার সব পদ স্থগিত

নিজের গাড়ি চলাচলের পথ সুগম করতে রাস্তার গাছ কেটেছেন কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা বিএনপির সভাপতি জাহিদুল আলম জাহাঙ্গীর। কামালপুর এলাকায় নদীভাঙন রোধে বেড়িবাঁধে রোপণ করা হয়েছিল এসব গাছ। এর মধ্যে প্রায় ২০টি মেহগনি গাছ কেটে ফেলেছেন তিনি।
আজ মঙ্গলবার সেই নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে বিএনপি। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ওই নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রমাণ পেয়েছে দল। এর ভিত্তিতে জাহিদুল আলম জাহাঙ্গীরের প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলীয় সব পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কিশোরগঞ্জ জেলাধীন মিঠামইন উপজেলা বিএনপির সভাপতি জাহিদুল আলম জাহাঙ্গীর-এর বিরুদ্ধে কামালপুর এলাকায় নদীভাঙন রোধে বেড়িবাঁধে রোপণকৃত প্রায় ২০টি মেহগনি গাছ ব্যক্তিগত স্বার্থে কেটে ফেলার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তিনি নিজ গাড়ি নিয়ে তাঁর বাড়ি যাওয়ার পথ সুগম করার লক্ষ্যে এ ধরনের অন্যায় ও নিন্দনীয় কাজটি করেছেন—যা দলীয় নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ।
এ ধরনের গর্হিত কাজের জন্য পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ জেলাধীন মিঠামইন উপজেলা বিএনপির সভাপতি জাহিদুল আলম জাহাঙ্গীরের প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলীয় সব পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, কিশোরগঞ্জের হাওর উপজেলা মিঠামইনের কামালপুর এলাকায় নদীভাঙন রোধে বেশ কিছু মেহগনি গাছ রোপণ করা হয়েছিল। সম্প্রতি উপজেলা বিএনপির সভাপতি জাহিদুল আলম জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে ২০টি মেহগনি গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচলের পথ সুগম করতে গত ৫ আগস্টের পর থেকে ধাপে ধাপে এসব গাছ কাটা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। সর্বশেষ গত ২১ ফেব্রুয়ারি একসঙ্গে ১০ থেকে ১২টি গাছ কাটা হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।