হোম > রাজনীতি

দেশ যেন মৌলবাদের অভয়ারণ্য না হয়: তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে রোববার বিএনপির সঙ্গে জাতীয় কবিতা পরিষদের মতবিনিময় সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ যেন কখনও চরমপন্থা বা মৌলবাদের অভয়ারণ্য না হয়, সেই প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ‘যে স্বৈরাচারকে বাংলাদেশের মানুষ কিছুদিন আগে বিতাড়িত করেছে, সেই স্বৈরাচারের পুনর্জাগরণ প্রতিহত করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই দেশ কখনও চরমপন্থা বা মৌলবাদের অভয়ারণ্য যেন হতে না পারে, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।’

আজ রোববার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বিএনপির সঙ্গে জাতীয় কবিতা পরিষদের মতবিনিময় সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন। ‘গণতন্ত্র উত্তরণে কবি সাহিত্যিকদের ভূমিকা ও করণীয়’ শীর্ষক এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে বিএনপি মিডিয়া সেল।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘এ দেশের মালিকানার একমাত্র দাবিদার জনগণ। এই সত্যকে যদি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, মানুষের ভোটাধিকারের প্রশ্নে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাক স্বাধীনতার পক্ষে একটা অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘দেশে একটা জবাবদিহিমূলক অবস্থা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। সেটি করা সম্ভব ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সকল শহীদের রক্তের দায় পরিশোধের সময় এসেছে আজ। এই দেশের একজন কৃতজ্ঞ সন্তান হিসেবে আপনার-আমার সকলের কণ্ঠে ঐক্যের প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হোক।’

জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি মোহন রায়হানের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম মনি, বিএনপি মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক মওদুদ হোসেন আলমগীর পাভেল, জাতীয় কবিতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রেজাউদ্দিন স্টালিন প্রমুখ।

সম্পর্কিত

ভরাডুবি হবে জেনেই নির্বাচন চাইছে না কিছু খুচরা পার্টি: দুদু

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধিদল

জুলাই সনদের চূড়ান্ত খসড়ায় অসামঞ্জস্য আছে: সালাহউদ্দিন

নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে গোঁ ধরে বসে থাকলে লাভ হবে দাদা-দিদিদের: আলাল

জাকসু নির্বাচনে একক প্যানেলে জোর ছাত্রসংগঠনগুলোর

সংস্কারের দোহাই দিয়ে দেশকে বিপদে ফেলবেন না: মোস্তফা জামান

আপনার সিজদা দিতে হবে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি: প্রধান উপদেষ্টাকে নাসীরুদ্দীন

৫ আগস্ট কক্সবাজারে যাওয়ায় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়নি, এনসিপির ৫ নেতার শোকজ প্রত্যাহার

টাকা নেওয়ার একটি প্রমাণ দিতে পারলে আমরা রাজনীতি থেকে ইস্তফা দেব: হাসনাতের চ্যালেঞ্জ

ওয়ান-ইলেভেন সৃষ্টি করে পরিকল্পিতভাবে দেশে সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল: মঈন খান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা