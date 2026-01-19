ইসিকে চাপ দেওয়া তারেক রহমানের ‘সেই পরিকল্পনা’র অংশ কি না—জানতে চান নাহিদ

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ‘পরিকল্পনা’ নিয়ে জনগণের মনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। সোমবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন তিনি।
তারেক রহমানের বিষয়ে নাহিদ ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশে ফেরত এসে বলেছিলেন যে তাঁর একটা পরিকল্পনা আছে। একটা স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনকে চাপ প্রয়োগ করাটা তাঁর পরিকল্পনার অংশ কি না, এ প্রশ্ন জনগণের মনে তৈরি হয়েছে। গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা, নির্বাচনকে একদিকে হেলে ফেলানো, প্রশাসনকে চাপ প্রয়োগ, নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করা, গণভোটে “না”-এর পক্ষে যাতে ভোট পড়ে, ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকদের সংসদে নেওয়া—এগুলো তাঁর পরিকল্পনার অংশ কি না, তা নিয়ে আমাদের সবার মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে।’
তারেক রহমানের উদ্দেশে নাহিদ বলেন, ‘যদি তাঁর পরিকল্পনা এটা থাকে, এই নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে হবে না, ভোটকেন্দ্র দখল হবে, প্রশাসনে দলীয়করণ হবে, নির্বাচন কমিশনকে চাপ দিয়ে তাঁর নিজের দলের পক্ষে রায় নিয়ে আসা হবে, দেশের জনগণ ও তরুণসমাজ এগুলো মেনে নেবে না। তাঁর পরিকল্পনাটা জনগণের সামনে স্পষ্ট করা উচিত।’
নির্বাচন কমিশন বিএনপি প্রার্থীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে বলে অভিযোগ করেন নাহিদ ইসলাম। তিনি জানান, গণভোটের প্রচারে ছবি থাকায় এনসিপি প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হচ্ছে৷ অথচ তারেক রহমানের বিভিন্ন ব্যানার-ফেস্টুন থাকলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।
নির্বাচন কমিশন আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে ঢাকা-১১ আসনে এনসিপির প্রার্থী নাহিদ ইসলাম ও ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে গত রোববার কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। এ প্রসঙ্গ টেনে নাহিদ ইসলাম বলেন, তারেক রহমানের ছবি পুরো ঢাকা শহরে, পুরো বাংলাদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। আরও অনেক প্রার্থীর ছবিও ব্যবহার করা হচ্ছে। তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে।
ইসি যদি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে, সেটা নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে এবং নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা তৈরি হবে উল্লেখ করেন নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, নির্বাচন যদি সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ না হয়, তাহলে এর দায় অন্তর্বর্তী সরকার ও অধ্যাপক ইউনূসের ওপর আসবে।
এদিন নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বসে এনসিপির প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন দলটির মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, ওই কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিন ও আইনি সহায়তাবিষয়ক উপকমিটির প্রধান জহিরুল ইসলাম মূসা। বৈঠক শেষে তাঁরা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।
এ সময় এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, নাহিদ ইসলাম ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়মবহির্ভূতভাবে ‘শোকজ’ করেছে। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক ও পক্ষপাতদুষ্টভাবে এবং ‘মিডিয়া ট্রায়াল’ করার জন্য এটি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।