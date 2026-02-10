হোম > রাজনীতি

মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীকে বহিষ্কার করল বিএনপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী। ফাইল ছবি

দলীয় নীতি-আদর্শ পরিপন্থী বক্তব্য এবং কার্যকলাপের অভিযোগে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইঞ্জি. মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলীয় সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা ও সাংগঠনিক ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে দলটির পক্ষ থেকে নেতা-কর্মীদের বহিষ্কৃত ব্যক্তির সঙ্গে কোনো ধরনের সাংগঠনিক যোগাযোগ না রাখার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

