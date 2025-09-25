হোম > রাজনীতি

পিআর ইস্যু তৈরি করে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা হচ্ছে: বিএনপি নেতা রফিকুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বৃহস্পতিবার ‘সোসাইটি অব বাংলাদেশি ফার্মাসিস্ট’ আয়োজিত আলোচনা সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর (প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবি তুলে ‘ইস্যু তৈরি করে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা’ করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘সোসাইটি অব বাংলাদেশি ফার্মাসিস্ট’ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা যারা একসময় সমমনা ছিলাম, ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, তারা এখন নতুন নতুন ইস্যু তৈরি করছে। আর এসব ইস্যু তৈরি করার মাধ্যমে তারা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করতে চাচ্ছে। যে নির্বাচন নিয়ে সরকার এগোতে চাচ্ছে, সেই নির্বাচনকে তারা প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের ব্যাকআপ কারা—এটি কিন্তু আমাদের ভেবে দেখতে হবে।’

বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক বলেন, ‘তাঁরা একটি নতুন ইস্যু তৈরি করেছেন। সেটি হলো পিআর ইস্যু। পিআর পদ্ধতি যে উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়, তাঁরা এ বিষয়ে একবারও ভেবে দেখেন না। তাঁরাও জানেন যে, এটি আমাদের দেশের জন্য উপযুক্ত নয়। তাঁরা মূলত এই দেশের নির্বাচনকে বানচাল করতে চান। পার্শ্ববর্তী দেশের এজেন্ডাকে বাস্তবায়ন করতে চান। এসব করলে দেশের গণতন্ত্র টেকসই করা সম্ভব নয়। গণতন্ত্র টেকসই করতে হলে জনগণের ভাষা বুঝতে হবে। সুতরাং তাঁদের অনুরোধ করব, পিআর পদ্ধতির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখুন।’

বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ স্বাস্থ্যের জন্য উপার্জনের ৭০ শতাংশ টাকা খরচ করে। কিন্তু বেশির ভাগ সময় দেখা যায়, সেই খরচ মিসইউজ করা হচ্ছে। এই মিসইউজ রোগ নির্ণয় কিংবা ওষুধ সেবনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আমরা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা মানুষের সেবার মান উন্নয়নের কথা বললেও এই বিষয় কখনো ভেবে দেখি না।’

ফার্মাসিস্টদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থার আহ্বান জানিয়ে রফিকুল ইসলাম বলেন, যাঁরা ফার্মেসিতে কাজ করেন, তাঁদের বেশির ভাগই তিন থেকে চার মাসের ট্রেনিং নিয়ে থাকেন। ঔষধ বিক্রয়ের সময় তাঁরা প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টোবায়োটিক দিয়ে থাকেন। এর ফলে কিন্তু রোগীদের অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কমতে থাকে। পাশাপাশি খরচও বাড়তে থাকে। এসব ফার্মাসিস্টের সরকারি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা যায় কি না, সে বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) বেসিক অ্যান্ড প্যারা ক্লিনিক্যাল ফ্যাকাল্টির ডিন অধ্যাপক সাইফ উল্লাহ মুন্সী, ২৪-এর আন্দোলনের সম্মুখসারির যোদ্ধা সাখাওয়াত হোসেন সায়ন্থ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের অধ্যাপক ড. সোহেল রানা প্রমুখ।

