হোম > রাজনীতি

প্রথম বছরেই ঝরে পড়েছেন এনসিপির চল্লিশের বেশি নেতা

অর্চি হক, ঢাকা 

যাত্রা শুরুর এক বছর পুরো না হতেই তরুণদের রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে বিদায় নিয়েছেন চল্লিশের বেশি কেন্দ্রীয় নেতা। এঁদের মধ্যে কেউ করেছেন পদত্যাগ, কেউ হয়েছেন বহিষ্কার। কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তৃণমূলের কমিটিও যদি হিসাব করা হয়, তবে পদত্যাগ ও বহিষ্কারের সংখ্যা হবে শতাধিক। অন্যদিকে অর্জনের মধ্যে আছে প্রথম সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েই ছয় এমপি পাওয়া।

পর্যবেক্ষকদের অনেকে পদত্যাগের বড় কারণ হিসেবে জুলাই আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিদের একাংশের মধ্যে হতাশা বা মোহমুক্তি এবং মতান্তরের কথা উল্লেখ করে থাকেন। তবে নাহিদ ইসলামসহ এনসিপির অন্য শীর্ষ নেতারা একে একটি ‘রাজনৈতিক দলের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া’ হিসেবেই দেখতে চান।

বিরাজমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি পাল্টে দিয়ে ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের’ প্রতিশ্রুতি দিয়ে গত বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি আত্মপ্রকাশ করে এনসিপি। সে হিসেবে দলটির এক বছর পূর্ণ হলো আজ।

২১৭ থেকে নেমে ১৭২ জন

আত্মপ্রকাশের ঘোষণার সময় নাহিদ ইসলামকে আহ্বায়ক এবং আখতার হোসেনকে সদস্যসচিব করে আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল। পরদিন ২১৭ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটির তালিকা প্রকাশ করে এনসিপি। সেই তালিকার অনেকে এখন দলে নেই। এক বছরে ঠিক কত নেতা পদত্যাগ করেছেন, আর কতজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট হিসাব গতকাল শুক্রবার রাত ৯টা পর্যন্ত দলের কেউ দিতে পারেননি। তবে এনসিপির ওয়েবসাইটের গতকালের তথ্য অনুযায়ী, তাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে রয়েছেন ১৭২ জন। সে হিসাবে এক বছরে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অন্তত ৪৫ নেতা ঝরে পড়েছেন।

ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য বলছে, বর্তমানে এনসিপিতে আহ্বায়ক, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক পদে রয়েছেন ১৫ জন। সদস্যসচিব, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ও যুগ্ম সদস্যসচিব আছেন ২৬ জন। মুখ্য সংগঠক, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ও সংগঠক পদমর্যাদায় রয়েছেন ৪৮ জন। মুখ্য সমন্বয়ক, সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক পর্যায়ে রয়েছেন ২১ জন। আর সদস্য রয়েছেন ৬২ জন।

পদত্যাগের মিছিল

এনসিপি আত্মপ্রকাশের পর গত এক বছরে বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে দল থেকে অনেক নেতা বিদায় নিয়েছেন। গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেন উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক অলিক মৃ। তিনি খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনায় দলের নীরব থাকার অভিযোগ তুলে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ৩০ নভেম্বর পদত্যাগের ঘোষণা দেন দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক মুহাম্মদ রাকিব। তিনি এনসিপির বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ তোলেন। পাশাপাশি দলের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও মন্ত্রীপাড়াকেন্দ্রিক রাজনীতি, আর্থিক কেলেঙ্কারির মতো অভিযোগও করেন রাকিব। এ ছাড়াও বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে কয়েক নেতা দল ছেড়েছেন। তবে বিদায় জানানোর সবচেয়ে বড় মিছিলটা শুরু হয় গত বছর ডিসেম্বরে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নির্বাচনী জোটে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তের পর। সে সময় একসঙ্গে দলের অন্তত ১৫ নেতা পদত্যাগ করেন।

কেউ অন্য দলে, কেউ নতুন প্ল্যাটফর্মে

এনসিপি থেকে বিদায় নেওয়া কেউ কেউ অন্য দলে যোগ দিয়েছেন। কেউ আবার নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হচ্ছেন।

মীর আরশাদুল হক এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব ছিলেন। গত ডিসেম্বরে এনসিপি জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তিনিই প্রথম কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে পদত্যাগ করেন। গত ৭ জানুয়ারি বিএনপিতে যোগ দেন আরশাদুল হক।

এনসিপি থেকে পদত্যাগ করা আরিফ সোহেল এবং খান মুহাম্মদ মুরসালীন গণবিপ্লবী উদ্যোগ নামে নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গঠন করেছেন।

নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশন (এনপিএ) নামের নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়েছেন এনসিপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অনিক রায়, সাবেক যুগ্ম সদস্যসচিব তুহিন খান, সাবেক উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক অলিক মৃ, সাবেক কালচারাল সেলের উপপ্রধান সৈয়দা নীলিমা দোলা।

এনসিপি থেকে পদত্যাগ করা অন্তত তিনজন কেন্দ্রীয় নেতা আরেকটি প্ল্যাটফর্ম গঠনের পরিকল্পনা করছেন বলে জানা গেছে।

এনসিপি থেকে পদত্যাগ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন ডা. তাসনিম জারা। নির্বাচনে হেরে গেলেও রাজনীতিতে সক্রিয় থাকবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

পদত্যাগপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত না হলেও এনসিপির ওয়েবসাইট থেকে পদত্যাগকারীদের নাম সরিয়ে ফেলা হয়েছে। গতকাল বিকেলে ওয়েবসাইট ঘেঁটে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের জায়গায় তাসনিম জারা, মুশফিক উস সালেহীনসহ পদত্যাগকারী কারও নাম নেই।

ডাকলেও ফিরতে চান না অনেকে

এনসিপির শীর্ষ নেতারা বিভিন্ন সময় জানিয়েছেন, পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়া অনেকের পদত্যাগপত্র অনুমোদন করা হয়নি। তাঁদের জন্য দলের দরজা খোলা রয়েছে। দলের যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ বলেন, ‘নবীন দলের জন্য সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাস স্বাভাবিক। কেউ কেউ রাজনৈতিক ভুল বোঝাবুঝির কারণে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। কেউ ব্যক্তিগত কারণে সরে দাঁড়িয়েছেন। প্রথম বছর ছিল কাঠামো দাঁড় করানোর সময়। এখন আমরা আরও সুসংগঠিতভাবে এগোতে চাই। যাঁরা পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন, চাইলে তাঁরা ফিরতে পারেন।’

আলাউদ্দীন মোহাম্মদ আরও বলেন, 'যারা পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন তাদের কারোরই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়নি। তাদেরকে ফেরানোর জন্য দল থেকে প্রচেষ্টা চলছে এবং তারাও এখানে সহযোগিতা করছে। আমরা আশা করছি খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা আগে যারা এই এনসিপি শুরু করেছিলাম এবং এই সময়ের মধ্যে যারা যুক্ত হয়েছেন, ভবিষ্যতে যারা যুক্ত হবেন, সবকিছু মিলে একটা সংগঠিত এনসিপি পেতে যাচ্ছি আগামী বছরের মধ্যে।'

কিন্তু পদত্যাগকারী একাধিক নেতা আজকের পত্রিকাকে বলেছেন, দলের নেতাদের অনেকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তবে তাঁদের আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা নেই। দলে ফেরার ইচ্ছা সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে পদত্যাগ করা যুগ্ম সদস্যসচিব মুশফিক উস সালেহীন বলেন, ‘যখন পদত্যাগ করেছি, তখন যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রশ্ন তুলেছিলাম, সেসব বিষয়ে কোনো পরিবর্তন হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিকচর্চা জোরদার হয়নি। স্বকীয় রাজনৈতিক ধারা গড়ার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চোখে পড়েনি। পদত্যাগী ও ভিন্নমতধারীদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর ন্যারেটিভ (ভাষ্য) ছড়ানোর চেষ্টা করছে দলের একটি অংশ। ফলে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার মতো বাস্তব পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয়নি।’

পদত্যাগ করা কয়েক নেতা জানিয়েছেন, তাঁরা এনসিপিতে আর না ফিরলেও রাজনীতিতে সক্রিয় থাকবেন। এ বিষয়ে এনসিপির সাবেক পলিসি ও রিসার্চ লিড খালেদ সাইফুল্লাহ বলেন, ‘দলে ফেরার ব্যাপারে কোনো আলোচনা চলছে না। রাজনীতিতে সক্রিয় থাকব।’

সাধারণ সভায় করণীয় নিয়ে আলোচনা

এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির এক বছরের মেয়াদ আজ শনিবার শেষ হচ্ছে। পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে দলটি গতকাল সাধারণ সভা ডাকে। রাতে সভা শেষে দলীয় সূত্র জানান, সভায় সাংগঠনিক বিবিধ বিষয়ে আলোচনা হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ শেষের পর নতুন কমিটি বা কাউন্সিল কবে হবে জানতে চাইলে দলের মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘অচিরেই আমরা কাউন্সিল ও পরবর্তী কমিটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাব।’

এনসিপির নেতারা জানান, নতুন কমিটি গঠনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে। রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম আপ বাংলাদেশের কয়েক নেতা এনসিপিতে যুক্ত হবেন। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচন, রাজনৈতিক রূপরেখাসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

পদত্যাগ-বহিষ্কার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া: নাহিদ

পদত্যাগ ও বহিষ্কারের মাধ্যমে এনসিপির এত নেতার বিদায়কে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলেই মনে করেন দলের শীর্ষ নেতারা। এ বিষয়ে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘কোনো রাজনৈতিক দলে নেতাদের যুক্ত হওয়া, পদত্যাগ করা, বহিষ্কার—এগুলো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আমাদের দলের যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, প্রমাণ এসেছে, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি, সে যত গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকুক না কেন। এটা নতুন দল, এখানে নানান জায়গা থেকে নানান মানুষ যুক্ত হয়েছেন, অনেকে অনেক অ্যাজেন্ডা নিয়ে হয়তো যুক্ত হয়েছেন, সেটা পরিশুদ্ধ হতে একটা সময়ের প্রয়োজন।’

দলত্যাগকারীদের বিষয়ে এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘নির্বাচনী জোটের সিদ্ধান্তের কারণে কয়েকজন দল থেকে সরে গেছেন। তখনই কয়েকজন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আবার কাজ শুরু করেছেন। বাকিদের জন্যও এনসিপির দরজা সব সময়ই খোলা।’

সম্পর্কিত

জাতীয় স্বার্থে আমরা ঐকমত্যে থাকব: সালাহউদ্দিন আহমদ

গতানুগতিক বিরোধী দল হিসেবে সংসদে ফাংশন করতে চাই না: শফিকুর রহমান

নারী-শিশু নির্যাতনের ঘটনা প্রমাণ করে সরকার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে: জামায়াতের মহিলা বিভাগ

যে কারণে শোকজের জবাব দেবেন না ছাত্রদলের হামিম

এনসিপির প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ

হামিমকে শোকজ করল ছাত্রদল

ভাষানটেক-কড়াইল বস্তির নারী ও শিশুদের সঙ্গে ইফতার করলেন জুবাইদা রহমান

বিতাড়িত ফ্যাসিস্টদের পুনর্বাসন জুলাই আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা: মুজিবুর রহমান

সাকিবকে খেলতে না দেওয়া দুর্নীতি হলে আমি শাস্তি পেতে রাজি: আসিফ মাহমুদ

মন্ত্রী পর্যায়ে কাঁচা কথাবার্তা অপরাধকে উসকে দিচ্ছে: জামায়াত আমির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা