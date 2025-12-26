হোম > রাজনীতি

খবর সত্য হলে এনসিপির জোটে থাকবে না রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এনসিপির নেতৃত্বাধীন জোট থেকে বেরিয়ে যেতে পারে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গঠনের এক মাস না পেরোতেই ভাঙনের সুর বাজছে গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটে। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতৃত্বাধীন এই জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন। আজ শুক্রবার সকালে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই ইঙ্গিত দেন দলের নেতারা।

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ূম জানান, গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটের দুই দল এনসিপি) ও এবি পার্টি (আমার বাংলাদেশ পার্টি) বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আসন সমঝোতার আলোচনা করছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন খবর রটেছে। এসব বিষয়ে জোটের আরেক শরিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। খবরটি সত্য হয়ে থাকলে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন আর এই জোটে থাকবে না।

এনসিপি ও এবি পার্টি জোটের আকাঙ্ক্ষা মানছে না বলে অভিযোগ করেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি।

হাসনাত কাইয়ূম বলেন, ‘এনসিপি জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করতে গেছে, এ কথা গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চাউর হওয়ার পর আমাদের দল, দলের বাইরের লোকজন, শুভানুধ্যায়ী, যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র ও অভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তি হিসেবে মনে করেন, তাঁদের মধ্যে একধরনের কনফিউশন (বিভ্রান্তি) তৈরি হয়েছে যে জোটের অংশীদার হয়ে আমরা জামায়াতের কাছে চলে যাচ্ছি। আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই, বিএনপি বা জামায়াত এই মুহূর্তে জাতীয় স্বার্থে কাজ করছে না। অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে গিয়ে তারা জাতিকে বিভক্ত করছে। এই বিভাজনের কোনো অংশ আমরা হতে চাই না। কোনো আসন, পদ বা রাষ্ট্রের ক্ষমতার কোনো অংশীদার হওয়ার জায়গা থেকে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন রাজনীতি করে না। সেটি চাইলে আমরা গণতন্ত্র মঞ্চে থেকে এটা করতে পারতাম।’

গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট ভেঙে গেছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে হাসনাত কাইয়ূম বলেন, ‘রাজনৈতিক শিষ্টাচার মেনে চলতে চাই বলে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে পারছি না এটা ভেঙে গেছে। তবে সামাজিক মাধ্যম এবং বিভিন্ন খবরে যা শোনা যাচ্ছে, যদি সেগুলো সত্য হয়, তাহলে কার্যত এই জোট এক্সিস্ট (অস্তিত্ব) করবে না।’

গণতন্ত্র মঞ্চের অংশ ছিল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন। এই জোট থেকে বেরিয়ে গত ৭ ডিসেম্বর এনসিপির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটে যোগ দেয় দলটি। এনসিপি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ছাড়া এই জোটের তৃতীয় দল হলো এবি পার্টি। জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সময় দলের নেতারা জানিয়েছিলেন, সংস্কার প্রশ্নে তাঁরা একই মতাদর্শের। বিএনপি ও জামায়াতের বাইরে আলাদাভাবে নির্বাচনে তাঁরা একসঙ্গে লড়বেন বলেও বিভিন্ন সময় জানিয়েছিলেন। তবে কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানেই সুর কাটল এই জোটের।

সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিদার ভূঁইয়া। তিনি বলেন, ‘বিএনপি জোট এবং জোটের বাইরে একটা স্বতন্ত্র এবং শক্তিশালী জোট গঠনের প্রত্যাশা থেকে আমরা তিন দল মিলে গণতান্ত্রিক জোটের যাত্রা শুরু করেছিলাম। আরও কয়েকটা দলের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা চলছিল এবং তাঁদের কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে এই জোটে যুক্ত হবেন বলে আমরা আশা করছিলাম। এমন একটা সময় আমরা দেখলাম যে আমাদের জোটের অন্তত একটি দল জামায়াতের এবং বিএনপির সঙ্গে বা দুই জনের সঙ্গেই হয়তো এক ধরনের আসন ভিত্তিক সমঝোতা করার চেষ্টা করছেন। সেটা নিয়ে সারা দেশে মানুষের কাছে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন বিএনপি বা জামায়াত জোটের সঙ্গে ইলেকশন সমঝোতার বা জোটের কোনো ধরনের আলাপে যুক্ত নাই, কখনো ছিল না। জোটের কোনো সঙ্গী যদি বিএনপি বা জামায়াত বা উভয়ের সঙ্গে ইলেকশন সমঝোতার বা জোটের সংলাপে যুক্ত হন, তাঁরা গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটের শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।’

