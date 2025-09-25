হোম > রাজনীতি

স্থিতিশীলতা, মর্যাদা ও অগ্রগতি ফিরিয়ে আনতে বিএনপি প্রস্তুত: মির্জা ফখরুল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘বিএনপি প্রস্তুত স্থিতিশীলতা, মর্যাদা ও অগ্রগতি ফিরিয়ে আনতে। এখন সময় বিএনপির।’ আজ বৃহস্পতিবার নিজের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে এ মন্তব্য করেছেন তিনি।

পোস্টে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর লিখেছেন, ‘বিএনপি আগেও করেছে, আবারও করতে পারবে। আমাদের আছে অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের ইতিহাস। হাসিনার ধ্বংসযজ্ঞের পর বাংলাদেশ আর কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহ্য করতে পারবে না। এই দেশ কোনো টেস্টটিউব বা ল্যাবরেটরি নয়। বাংলাদেশ চায় পরীক্ষিত নেতৃত্ব। বিএনপি প্রস্তুত স্থিতিশীলতা, মর্যাদা ও অগ্রগতি ফিরিয়ে আনতে। এখন সময় বিএনপির।’

‘বিএনপি কী দিচ্ছে?’ এই শিরোনামে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরও লেখেন—

  • সংবিধান সংস্কার—ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনা, জনগণের মতামতকে সম্মান।
  • শুধু সুষ্ঠু নির্বাচন—প্রকৃত ফলাফল।
  • ক্ষমতা জনগণের হাতে।
  • দুই মেয়াদই যথেষ্ট—আজীবন ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার অবসান।
  • এমপিদের কণ্ঠস্বর ফিরিয়ে দিন—শুধু ভোট নয়, মতামতের অধিকার।
  • কাগুজে ব্যালটই সমাধান—নিরাপদ, সহজ ও সৎ নির্বাচন।
  • জনগণের জন্য কাজ করা প্রকৃত প্রশাসন।
