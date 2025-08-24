হোম > রাজনীতি

জামায়াত আমিরের সঙ্গে পাকিস্তান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ইসহাক দারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটর মুহাম্মাদ ইসহাক দার। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা ২টার দিকে জামায়াত আমিরের বাসভবনে ঘণ্টাব্যাপী এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এ সময় ইসহাক দারের সঙ্গে ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী মি. তারিক বাজওয়া, পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর জেনারেল (সাউথ এশিয়া ও সার্ক) মি. ইলিয়াস মেহমুদ নিজামী, ঢাকাস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের হাইকমিশনার মি. ইমরান হায়দার, ডেপুটি হাইকমিশনার মি. মুহাম্মাদ ওয়াসিফ এবং পলিটিক্যাল কাউন্সেল মি. কামরান দাঙ্গল প্রমুখ।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দলের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাড. এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং আমিরে জামায়াতের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মাহমুদুল হাসান চৌধুরী।

সাক্ষাৎকালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার জামায়াত আমিরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। শফিকুর রহমানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। জামায়াত আমির পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য ধন্যবাদ জানান।

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়াকে দেখতে ফিরোজায় ইসহাক দার

পিআর ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন: জামায়াত নেতা তাহের

কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করব: নাহিদ ইসলাম

‘উদ্ভট ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী’ বক্তব্য: ফজলুর রহমানকে বিএনপির কারণ দর্শানোর নোটিশ

ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার সমর্থকদের সঙ্গে ইসিতে বিএনপির আরও এক গ্রুপের মারামারি

রুমিন ফারহানা বিএনপির আওয়ামীবিষয়ক সম্পাদক: হাসনাত আবদুল্লাহ

শোকজ প্রত্যাহার, দুই মাস পর সারোয়ার তুষারকে দলীয় কর্মকাণ্ডে ফেরাল এনসিপি

‘৭১’-এর বিষয়টি দ্রুত সমাধান করা উচিত, ইসহাক দারের সঙ্গে বৈঠকে এনসিপি

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ছাড়া ভোটে যাওয়া নিয়ে সংশয়ে এনসিপি

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছি: বদিউল আলম মজুমদার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা