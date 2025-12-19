হোম > রাজনীতি

বিক্ষোভ মিছিল বাতিল করে এনসিপির অবস্থান কর্মসূচি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিক্ষোভ মিছিল বাতিল করে এনসিপির নেতা-কর্মীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদ এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে পূর্বঘোষিত বিক্ষোভ মিছিল বাতিল করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীরা। আজ শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়।

অবস্থান কর্মসূচিতে রয়েছেন এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, জাতীয় ছাত্রশক্তির সভাপতি জাহিদ আহসান, জুলাই যোদ্ধা খান তালাত মাহমুদ রাফি প্রমুখ।

আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন এনসিপির নেতারা। তবে জুমার নামাজ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে ওই কর্মসূচি স্থগিত করেন তাঁরা।

এরপর বিকেল ৪টার দিকে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। সেই কর্মসূচিও বাতিল করে বিকেল ৫টা নাগাদ অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন দলের নেতারা।

এর আগে, আজ শুক্রবার দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামসহ এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা হাদির মৃত্যু নিয়ে যেকোনো কর্মসূচিতে সহিংসতা না করে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানান।

আজ দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘যেকোনো কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। গতকালের (বৃহস্পতিবার) মতো ভাঙচুর ও নাশকতা করার পরিকল্পনা রয়েছে জুলাইবিরোধী শক্তিগুলোর। আমরা যেকোনো প্রকার ভায়োলেন্স ও নাশকতার বিরুদ্ধে।’

নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, ‘জনগণের ক্ষোভকে ব্যবহার করে কোনো হঠকারী গ্রুপ কোথাও ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ অথবা কোনো নাশকতামূলক কার্যক্রম যাতে করতে না পারে সে ব্যাপারে ভূমিকা পালন করুন।’

