হোম > রাজনীতি

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

বিএনপি নেতা উদয় কুসুম বড়ুয়া। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনায় উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার জেরে বহিষ্কার হয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা উদয় কুসুম বড়ুয়া। তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।

আজ রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারের তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিসহ দলের নির্দেশনা অমান্য করে সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার জন্য গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য উদয় কুসুম বড়ুয়াকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এর আগে, আজ সকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ আখ্যা দিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন উদয় কুসুম বড়ুয়া। তাঁর বিরুদ্ধে হামলায় ইন্ধনেরও অভিযোগ আছে। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে তাঁকে উসকানিমূলক বক্তব্য দিতে দেখা যায়।

সম্পর্কিত

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে যমুনায় এনসিপির চার নেতা

যমুনায় পৌঁছেছে জামায়াতের প্রতিনিধিদল

নুরের ওপর হামলা পরিকল্পিত: রিজভী

হত্যাকারীদের প্রতিষ্ঠায় একটি মহল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে: শামসুজ্জামান দুদু

নুরকে দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসার দাবি গণঅধিকার পরিষদের

নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন খালেদা জিয়া

‘নুরের শারীরিক অবস্থার উন্নতি, মুখে স্বাভাবিক খাবার খাচ্ছেন’

নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন রাষ্ট্রপতি

ক্ষমতায় গেলে বছরে ৫ কোটি গাছ লাগাবে বিএনপি: মাহদী আমিন

জাপার হঠাৎ সক্রিয়তায় উত্তাপ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা