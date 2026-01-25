হোম > রাজনীতি

এরশাদ, আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করেছি, এবারও করব: মির্জা আব্বাস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। ফাইল ছবি

আসন্ন নির্বাচনে কারচুপির আশঙ্কার কথা জানিয়ে ঢাকা-৮ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন, ‘আমরা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাস্ত করেছি। লুঙ্গি পরে, খালি পায়ে এই দেশের মানুষ সব ষড়যন্ত্র রুখে দিয়েছে। আমরা আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করেছি। আমরা এরশাদকে প্রতিহত করেছি। এবারও প্রতিহত করা হবে।’

রাজধানীর উত্তর শাহজাহানপুরে আজ রোববার নির্বাচনী প্রচারকালে তিনি এসব কথা বলেন।

মির্জা আব্বাস বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণ সব ষড়যন্ত্রের ইতিহাস জানে এবং সময় এলে তার জবাব দিতেও জানে। ঢাকা শহরে কিংবা সারা দেশে বিএনপিকে একটি আসনও দেওয়া হবে না—এমন বক্তব্য সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী। ঢাকা শহরে বা বাংলাদেশে আমাদের সিট দেওয়ার মালিক কোনো দল বা গোষ্ঠী নয়। সিট দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা ও জনগণ।’

এ সময় এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরে মির্জা আব্বাস জানান, ১৭ বছরে মাদক, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস এলাকায় ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর প্রধান অগ্রাধিকার হবে এই তিনটি সমস্যা থেকে এলাকাকে মুক্ত করা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে ঘিরে বিভিন্ন অপপ্রচার হচ্ছে দাবি করে মির্জা আব্বাস বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একজন মানুষকে ঘায়েল করতে নানা ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব বক্তব্য ও তথাকথিত ডকুমেন্টের কোনো সত্যতা নেই।

নির্বাচনী প্রচারে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল ইসলামসহ আরও অনেকে অংশ নেন।

সম্পর্কিত

নির্বাচনী পদযাত্রার আগে এনসিপির দুই নেতার পদত্যাগ

সাফ নারী ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ, তারেক রহমানের অভিনন্দন

চাঁদাবাজ-দখলবাজদের শেষ দিন হবে ১২ ফেব্রুয়ারি: নাহিদ

এনসিপির নির্বাচনী পদযাত্রা শুরু রাতে

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

‎ভাতা দিয়ে তরুণদের বেকার রাখতে চাই না: শফিকুর রহমান

সাফ নারী ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বিএনপির অভিনন্দন

চাঁদাবাজি না ছাড়লে কমপ্লিট লাল কার্ড: জামায়াত আমির

আ.লীগ যে অপকর্ম করেছে, আমার দলের লোককে তা করতে দেব না: মির্জা ফখরুল

কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ও ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা