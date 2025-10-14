হোম > রাজনীতি

নির্বাচনের মাঠে একদিকে উচ্ছ্বাস, আরেক দিকে কালো মেঘ: নুরুল হক

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীতে গণঅধিকার পরিষদের পথসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘একদিকে রাজনৈতিক দলগুলো মাঠে জনসংযোগে নেমে পড়েছে, আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে, আমরা আশাবাদী, মানুষ ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে, তাদের মধ্যে একটি আগ্রহ-উচ্ছ্বাস রয়েছে; আরেক দিকে নির্বাচনের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি।’

আজ মঙ্গলবার পটুয়াখালী জেলা গণঅধিকার পরিষদের এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নুরুল হক নুর বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানের শক্তি বিএনপি ও জামায়াত যদি সরকারকে দুর্বল করে, আমরা যদি সবাই সরকারের নগ্ন সমালোচনা করে তাকে নাস্তানাবুদ করি, তাহলে কিন্তু সামনে শনির দশা সবার জন্য অপেক্ষা করছে।’

নুর আরও বলেন, ‘স্থান-কাল-পাত্রভেদে আমাদের ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আমাদের কথা বলা প্রয়োজন। এখন কীভাবে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা যায়, কীভাবে জনগণের ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের একটা ব্যবস্থা করা যায়—আমাদের সব রাজনৈতিক দলকে এইদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।’

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের উচ্চতর পরিষদ সদস্য কৃষিবিদ মো. শহিদুল ইসলাম ফাহিম। সঞ্চালনা করেন পটুয়াখালী যুব অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন জেলা গণঅধিকার পরিষদের সদস্যসচিব মো. শাহ আলম সিকদারসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতা-কর্মীরা।

