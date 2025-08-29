নুরের ওপর হামলায় আসিফ নজরুলের নিন্দা, এনসিপি নেতাদের কটাক্ষ

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিপেটার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তবে তাঁর এ নিন্দা জানানোকে কটাক্ষ করেছেন হাসনাত আবদুল্লাহসহ এনসিপির একাধিক নেতা।
আজ শুক্রবার রাত ১১টার দিকে আসিফ নজরুল তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন, ‘ভিপি নুরুল হক নুরের উপর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’
এ পোস্টের নিচে হাসনাত আবদুল্লাহ মন্তব্য করেছেন, ‘প্রতিবাদের কাজ আপনার? ভণ্ডামি বাদ দেন স্যার। যেই জন্য বসানো হইছে সেটা না করে কী কী করছেন এসবের হিসাব দিতে হবে। কে কোথায় কিভাবে কোন কাজে বাধা দিছে এসব খবর আমাদের কাছে আছে। এসব প্রতিবাদের ভং না ধরে কাজটা করেন।’
একই পোস্টের কমেন্ট সেকশনে আসিফ নজরুলের বক্তব্যকে ‘ভণ্ডামি’ বলে অভিহিত করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম সদস্যসচিব এস এম সাইফ মোস্তাফিজ। সাইফ লেখেন, ‘এইসব ভন্ডামী বাদ দেন। দেশটা নিয়ে নীল নকশা শুরু করছেন আপনারা কয়েকজন। আপনাদের হিসাব জনগণ নিবে।’
প্রসঙ্গত, আজ জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা–কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে মারাত্মক আহত হন ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক নুরুল হক নুর। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।