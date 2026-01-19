এনসিপির নির্বাচনী ‘ক্রাউডফান্ডিং’ শুরু, প্রার্থীকে সরাসরি টাকা দেওয়া যাবে

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) তাদের নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রার্থীদের প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ‘ক্রাউডফান্ডিং’ শুরু করেছে। আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন দলটির মুখপাত্র ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদ বলেন, এনসিপির ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ প্রার্থী কেন্দ্রীয়ভাবে এই ক্রাউডফান্ডিংয়ের আওতায় নির্বাচনী ব্যয় পরিচালনা করবেন। এর মাধ্যমে অর্থ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যাবে। তিনি জানান, দাতারা চাইলে সরাসরি জাতীয় নাগরিক পার্টিকে অথবা নির্দিষ্ট কোনো পছন্দের প্রার্থীকে অনুদান দিতে পারবেন। এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় বা ওয়েবসাইটে গিয়ে এই অনুদান দেওয়া যাবে।
আসিফ মাহমুদ আরও বলেন, দলের পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অনুদান বাবদ কত অর্থ এসেছে, কীভাবে তা ব্যয় হয়েছে এবং কোন খাতে ব্যয় হয়েছে—সব তথ্য প্রতিবছর অডিট রিপোর্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। এই অডিট রিপোর্ট দেশবাসীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আসিফ বলেন, ‘আমরা যখন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির কথা বলি, তখন সেটা শুধু অন্যদের সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না। নিজেদের ক্ষেত্রেও আমরা সেটা প্রমাণ করতে চাই।’
এনসিপির মুখপাত্র জানান, দলটি বিশ্বাস করে, তাদের প্রকৃত সমর্থন আসবে জনগণের কাছ থেকেই। জনগণের অর্থনৈতিক নীতি থেকে শুরু করে প্রতিটি সিদ্ধান্তে জনগণের সমর্থন, সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় এনসিপি। সে কারণেই জনগণের অনুদানের ওপর নির্ভর করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে এনসিপিকে অনলাইনে অনুদান দেওয়ার প্রক্রিয়া তুলে ধরেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য ফরহাদ সোহেল। আরও উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিন, নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম প্রমুখ।