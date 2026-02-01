হোম > রাজনীতি

জামায়াত আমিরের অ্যাকাউন্ট ‘হ্যাক’ হলে ১২ ঘণ্টা পর জিডি কেন—প্রশ্ন বিএনপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর গুলশানে রোববার বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মাহদী আমিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স অ্যাকাউন্ট ‘হ্যাক’ হয়ে থাকলে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে কেন ১২ ঘণ্টা সময় লাগল, সেই প্রশ্ন তুলেছে বিএনপি। দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ও চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেছেন, জামায়াতের আমিরের অ্যাকাউন্টে নারীদের নিয়ে পোস্টটি সত্য হলে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। যদি হ্যাক হয়ে থাকে, তাহলে তা সঙ্গে সঙ্গেই জনগণকে অবহিত না করে কেন ১২ ঘণ্টা পরে জিডি করা হলো?

রাজধানীর গুলশানে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কার্যালয়ে আজ রোববার দুপুরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মাহদী এসব কথা বলেন।

বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা বলেন, ‘জামায়াত আমিরের এক্স পোস্ট নারীবিদ্বেষী। সত্য হলে আমরা নিন্দা জানাচ্ছি। এর আগেও তাদের এক নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীদের নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। জামায়াত বরাবরই নারীবিদ্বেষী। তারা বিভিন্ন সময়ে নারীদের ছোট করে কথা বলে আসছে। তাদের কোনো নারীকে প্রার্থী করা হয়নি, অথচ নির্বাচনী প্রচারণায় তারা নারীদের ব্যবহার করছে।’

গতকাল শনিবার বিকেলে জামায়াত আমির শফিকুর রহমানের এক্স হ্যান্ডেল থেকে নারীদের নিয়ে একটা অবমাননাকর পোস্ট ভাইরাল হয়।

এ নিয়ে সমালোচনার মুখে রাতে দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য ও ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘শনিবার বিকেল ৪টার দিকে হঠাৎ করেই হ্যাক হয় জামায়াত আমিরের ব্যক্তিগত এক্স অ্যাকাউন্ট। এর কিছুক্ষণ পর সাড়ে ৪টার দিকে আইডি থেকে নারীদের নিয়ে অবমাননাকর ও অপ্রত্যাশিত পোস্ট করা হয়। বিষয়টি নজরে আসতেই দলের সাইবার টিম আইডি উদ্ধারে কাজ শুরু করে এবং বিকেল ৫টার পর অ্যাকাউন্টটি পুনরায় নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়। দ্রুততম সময়ে বিতর্কিত পোস্টটি সরিয়ে ফেলা হলেও ততক্ষণে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তা নিয়ে অপপ্রচার শুরু হয়।’

এই ঘটনায় হাতিরঝিল থানায় জিডি করা হয়েছে বলে জানান সিরাজুল ইসলাম।

সম্পর্কিত

জামায়াত আমিরের টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক একটি দলের সাইবার টিমের চক্রান্ত: জুবায়ের

শেরপুরে শফিকুর রহমান, নিহত রেজাউলের সন্তানকে কোলে নিয়ে কবর জিয়ারত

শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

১১ দলীয় জোটকে ভোট দিতে জনগণ ঐক্যবদ্ধ: হাসনাত আবদুল্লাহ

তারেকের ‘হ্যাঁ’ ভোটের ডাকে সরকারে স্বস্তি

বছরের পর বছর উধাও থেকে মজলুমদের বলে গুপ্ত আর সুপ্ত: জামায়াত আমির

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

কোনো কোনো মহল ভোটকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে: তারেক রহমান

তারেক রহমানের নির্বাচনী প্রচারে কোকোর স্ত্রী শামিলা

ধানের শীষে ভোট দিয়ে ‘স্বৈরাচারের জবাব’ দেওয়ার আহ্বান তারেক রহমানের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা