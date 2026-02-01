টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে শামিলা রহমানের উঠান বৈঠক, তারেক রহমানের জন্য চাইলেন ভোট

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্বাচনী প্রচারে নেমেছেন তাঁর ছোট ভাই প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শামিলা রহমান সিঁথি। ঢাকা-১৭ আসনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।
এরই অংশ হিসেবে আজ রোববার নির্বাচনী প্রচারের দ্বিতীয় দিনে কড়াইল বস্তি সংলগ্ন টিএন্ডটি কলোনিতে এলাকাবাসীদের নিয়ে উঠান বৈঠক করেন শামিলা রহমান।
গুলশান, বনানী, নিকেতন, মহাখালী, কড়াইল বস্তি, বারিধারা, শাহজাদপুর, কালাচাঁদপুর, ভাষানটেক, মাটিকাটা ও ঢাকা সেনানিবাসের একাংশ নিয়ে গঠিত ঢাকা-১৭ আসন।
টিএন্ডটি কলোনিতে আয়োজিত উঠান বৈঠকে ঢাকা-১৭ আসনের প্রার্থী তারেক রহমানের জন্য ভোট ও দোয়া চেয়ে শামিলা রহমান বলেন, ‘ধানের শীষের পক্ষে জনগণের সাড়া দেখে আমরা অভিভূত। ইনশাআল্লাহ জনগণের ভোটে আগামী দিনে বিএনপিই সরকার গঠন করবে।’
সেখান থেকে পরে বাড্ডা নতুন বাজার সংলগ্ন গীর্জায় গিয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীমসহ আরও অনেকে।
গতকাল শনিবার শাহজাদপুর সুবাস্তু নজর ভ্যালি মার্কেট ও গুলশানের ডিএনসিসি মার্কেটের ব্যবসায়ীদের কাছে তারেক রহমানের পক্ষে গণসংযোগ করেন শামিলা রহমান।