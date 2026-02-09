হোম > রাজনীতি

১২ তারিখ গরু-খাসি দিয়ে ভূরিভোজ করে বিজয় উৎসব করব: নুর

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। ফাইল ছবি

ভোটারদের ট্রাক প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘আপনারা ১২ তারিখ সকাল সকাল আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী নিয়ে ভোটকেন্দ্রে যাবেন। ভোট শেষ হওয়ার পর রেজাল্ট নিয়ে আনন্দ-উল্লাস করতে করতে মিষ্টি খেতে বের হবেন। আগামী ১২ তারিখ গরু-খাসি দিয়ে ভূরিভোজ করে বিজয় উৎসব পালন করব।’

পটুয়াখালী-৩ আসনের দশমিনা উপজেলায় গতকাল রোববার বিকেলে এক জনসভায় নুরুল হক নুর এসব কথা বলেন। উপজেলার সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে নির্বাচনী জনসভাটি হয়।

নুরুল হক নুর বলেন, ‘পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমাকে মনোনয়ন দিয়েছেন। তাঁর সন্মান রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের। আপনাদের কৃতি সন্তান মরহুম আবদুল বাতেন তালুকদার বিএনপির এমপি হয়ে দশমিনা-গলাচিপা উপজেলার যে উন্নয়ন করেছেন, তারপর আর এই জনপদে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। আপনারা ১৯৯১ সালে মরহুম আবদুল বাতেন তালুকদারকে ভোট না দিয়ে যে ভুল করেছেন, তার খেসারত ২০২৪ সাল পর্যন্ত দিয়েছেন। আপনারা পুনরায় এমন ভুল আর করবেন না। তারেক রহমান আপনাদের মাঝে আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে চাই।’

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা