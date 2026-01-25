হোম > রাজনীতি

এনসিপির নির্বাচনী পদযাত্রা শুরু রাতে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সংস্কার প্রশ্নে গণভোটকে সামনে রেখে দেশের ২৪ জেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ‘নির্বাচনী পদযাত্রা’ শুরু হচ্ছে। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাত ১১টার দিকে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দলের নেতা-কর্মীরা চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা হবেন।

আগামীকাল সোমবার চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় পদযাত্রা করে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে ভোট চাইবেন তাঁরা। দলের প্রধান নাহিদ ইসলাম এই পদযাত্রায় অংশ নেবেন বলে জানিয়েছে এনসিপি। সোমবার বিকেল পর্যন্ত চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় পদযাত্রা শেষে তাঁরা লক্ষীপুর হয়ে রাতে হাতিয়া পৌঁছাবেন বলে জানিয়েছেন এনসিপির নেতারা।

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই পদযাত্রা কর্মসূচি চলার কথা রয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে এনসিপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা ২০ টির বেশি জেলা ঘুরে গণভোটের ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে প্রচার চালাবেন বলে জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁরা জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রচারণাতেও অংশ নেবেন।

এনসিপির ১২ দিনব্যাপী নির্বাচনী পদযাত্রা ঘোষণা, কোন দিন কোন জেলায়

নির্বাচনী পদযাত্রার মুখ্য সমন্বয়ক ও জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক তারিকুল ইসলাম জানান, এটি সারা দেশে চলবে এবং ঢাকায় একটি মহাসমাবেশের মাধ্যমে শেষ হবে। গণভোট ‘কী’, ‘কেন’ এবং ‘হ্যাঁ’ ভোটের প্রয়োজন—তা জনগণের কাছে তুলে ধরাই এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য। সংস্কার, সুশাসন ও সার্বভৌমত্ব-এই তিন বিষয়কে কেন্দ্র করে কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

