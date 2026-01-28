হোম > রাজনীতি

তারেক পছন্দের সিনেমা ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’, দেখেছেন আটবার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তারেক রহমান। ফাইল ছবি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাইম ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও রুচির নানা দিক তুলে ধরেছেন রহমান। সাক্ষাৎকারে তাঁকে শান্তস্বভাব ও অন্তর্মুখী মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সাধারণত কথা বলার চেয়ে মনোযোগ দিয়ে শোনাকেই বেশি পছন্দ করেন।

লন্ডনে অবস্থানকালে তাঁর প্রিয় সময় কাটানোর একটি উপায় ছিল সবুজে ঘেরা রিচমন্ড পার্কে হেঁটে বেড়ানো। পার্কে হাঁটার সময় তিনি প্রায়ই নিজের চিন্তায় ডুবে থাকতেন। এ ছাড়া ইতিহাসবিষয়ক বই পড়তেও তিনি বিশেষ আগ্রহী বলে জানান।

সাক্ষাৎকারে নিজের পছন্দের চলচ্চিত্রের কথাও উল্লেখ করেন রহমান। তাঁর প্রিয় সিনেমা হলিউডের জনপ্রিয় ছবি ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমি সম্ভবত ছবিটি আটবার দেখেছি!’

