ব্যতিক্রম এক নির্বাচনের কথা

গণতন্ত্র কেবল একটি শাসনপদ্ধতি নয়, এটি একটি জীবনবোধ ও সহনশীলতা চর্চারও জায়গা। আগে যেভাবে কারচুপির অভিযোগ তুলে রাজপথে আন্দোলনের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, এবারের অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-পরবর্তী তা ভেঙে পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা গণতন্ত্রের প্রকৃত সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। এ ঘটনাটি একটি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও নাগরিক মর্যাদার স্মারক হয়ে বিবেচিত হবে ভবিষ্যতে।
গণতন্ত্রের মূল প্রাণভোমরা জনগণের রায়কে শিরোধার্য মনে করা। যখন কোনো প্রার্থী বা দল পরাজয় মেনে নেয়, তখন মূলত তারা ওই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি তাদের আস্থা প্রদর্শন করে। এটি গণতান্ত্রিক কাঠামোকে এমনভাবে শক্তিশালী করে যে ভবিষ্যতে সাধারণ ভোটাররা ভোটদানে আরও বেশি উৎসাহিত হয়।
নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা বাংলাদেশের রাজনীতির এক দীর্ঘস্থায়ী অভিশাপ। কিন্তু ২০২৬ সালের নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীদের সংবেদনশীল আচরণ তৃণমূল পর্যায়ে নেতা-কর্মীদের শান্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে। যখন শীর্ষ নেতৃত্ব পরাজয় স্বীকার করে বিজয়ী পক্ষকে সাধুবাদ জানান, তখন কর্মীদের মধ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা কমে যায়।
নির্বাচনী উত্তেজনা অনেক সময় সামাজিক বিভাজন বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নেয়। পরাজিত পক্ষ যখন ফলাফল মেনে নেয়, তখন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে মেরুকরণ বন্ধ হয়। এটি সামাজিক সংহতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি স্থিতিশীল সমাজ গঠনে রাজনৈতিক নেতৃত্বের আচরণ অনুকরণীয় ভূমিকা পালন করে, যা দীর্ঘ মেয়াদে একটি সহনশীল সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক হয়।
পরাজিত পক্ষ যখন ফলাফল মেনে নেয়, তখন বিজয়ী দলের নৈতিক ভিত্তি ও আন্তর্জাতিক বৈধতা বহুগুণ বেড়ে যায়। এটি বিজয়ী পক্ষকে জনগণের কল্যাণে কাজ করতে মানসিকভাবে দায়বদ্ধ করে। বিপরীতে ফলাফল নিয়ে বিতর্ক থাকলে বিজয়ী দল সব সময় একটি আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে থাকে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়। নির্বাচনে কোনো অনিয়ম হলে তা রাজপথে নয়, বরং নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা আইনি প্রক্রিয়ায় সমাধান করাই হলো আইনের শাসনের বৈশিষ্ট্য। ফলাফল মেনে নেওয়ার সংস্কৃতি মানে হলো আইনি ব্যবস্থার ওপর চূড়ান্ত আস্থা রাখা।
গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা সরকারের চেয়ে কম নয়। ফলাফল মেনে নিয়ে সংসদে বিরোধী দলের আসন গ্রহণ করা দায়িত্বশীল রাজনীতির পরিচয়। এটি সংসদীয় গণতন্ত্রকে কার্যকর করে তোলে। যদি বিরোধী দল ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে সংসদ বর্জন করে, তবে জনগণের দাবিগুলো সঠিক প্ল্যাটফর্মে উত্থাপিত হয় না। ২০২৬ সালের নির্বাচনের পর পরাজিত প্রার্থীদের ইতিবাচক মনোভাব ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আসন্ন সংসদে একটি শক্তিশালী ও গঠনমূলক বিরোধী দল পাওয়া যাবে, যারা সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেবে।
ফলাফল মেনে নেওয়ার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হয়। বারবার ফলাফল বর্জন করলে এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর জনমনে অনাস্থা তৈরি হয়, যা দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিকর হতে পারে। যখন সব দল ফলাফল মেনে নেয়, তখন কমিশন আরও নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী হওয়ার অনুপ্রেরণা পায়। বিশ্বের যে দেশগুলোতে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন আছে, সেখানে ফলাফল প্রত্যাখ্যানের হার শূন্যের কোঠায়। বাংলাদেশে ২০২৬ সালের এই দৃষ্টান্ত নির্বাচন কমিশনকে আগামী দিনে আরও স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে উদ্বুদ্ধ করবে। পরাজয় মেনে নেওয়া দুর্বলতা নয়, বরং এটি রাজনৈতিক পরিপক্বতার সর্বোচ্চ পরিচয়। এটি একজন নেতার ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তার প্রতিফলন।
বাংলাদেশের রাজনীতির একটি বড় ক্ষত হলো প্রতিহিংসা। এক দল জিতলে অন্য দলের ওপর নির্যাতন চালানোর যে ধারা, তা মূলত শুরু হয় নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে তিক্ততা থেকে। কিন্তু যদি ফলাফল মেনে বিজয়ীকে বরণ করে নেওয়া হয়, তবে প্রতিহিংসার সুযোগ কমে যায়। বাংলাদেশে এই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ ও সমঝোতার সংস্কৃতি গড়ে উঠবে, যা উন্নয়নের পূর্বশর্ত।
গণতন্ত্র কেবল ভোট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। ফলাফল মেনে নেওয়ার চর্চা সাধারণ মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রচার করে। এটি পরিবার থেকে সমাজ—সব স্তরেই মতভিন্নতা মেনে নেওয়ার শিক্ষা দেয়। রাজনৈতিক নেতারা যখন এই চর্চা করেন, তখন সাধারণ মানুষও পরমতসহিষ্ণু হতে শেখে। ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন-পরবর্তী এই ইতিবাচক বার্তাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমের কল্যাণে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, যা একটি উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠনে মাইলফলক হয়ে থাকবে।
একটি দেশ যখন শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং সব পক্ষ তা মেনে নেয়, তখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে দেশটির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেখে বিনিয়োগে আগ্রহী হন। এবারের নির্বাচনে ফলাফল মেনে নেওয়ার যে সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয়েছে, তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন যদি স্থায়ী হয়, তবে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।