শুরুতেই বিতর্কের মুখে পোস্টাল ব্যালট

এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বড় সংযোজন প্রবাসীদের জন্য পোস্টাল ব্যালটে ভোট। কিন্তু এই ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়া শুরু আগেই এ নিয়ে বিতর্ক উঠে গেছে। দেশের বাইরে পোস্টাল ব্যালটের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ায় জোর আপত্তি তুলেছে বিএনপি। একই সঙ্গে ব্যালটে প্রতীকের বিন্যাস নিয়েও বিএনপির আপত্তি আছে। তাই দেশের বাইরে সম্ভব না হলেও দেশের মধ্যে অন্তত একই ব্যালটে সাধারণ ও পোস্টাল ভোট গ্রহণের দাবি তুলেছে বিএনপি।
সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, ‘পোস্টাল ভোটের ধাপগুলো ঠিকভাবে প্রয়োগ না হলে জটিলতা সৃষ্টি করবে। কারণ, এগুলো অদৃশ্য। কারসাজির অভিযোগও উঠতে পারে।’
অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে দেখা যায়, এক বাসায় কয়েক ব্যক্তির কাছে অনেক পোস্টাল ব্যালট পেপার। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে বিএনপি বলেছে, এ ঘটনা ঘটেছে বাহরাইনে। পরে ওমানেও একই ঘটনা ঘটেছে বলে দলটির দাবি। তাদের অভিযোগ, একটি বিশেষ দলের লোকদের হাতে পড়েছে এসব পোস্টাল ব্যালট। এ ছাড়া দলটির পক্ষ থেকে পোস্টাল ব্যালটে প্রতীক বিন্যাস নিয়েও আপত্তি জানানো হয়েছে। তারা বলেছে, প্রতীক বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যে তাদের প্রতীক ধানের শীষ পড়েছে ব্যালটের এমন জায়গায়, যা চোখ এড়িয়ে যেতে পারে।
কোনো কোনো আসনে এবার পোস্টাল ব্যালট জয়-পরাজয়ের নির্ণায়ক হতে পারে। কেননা, ওইসব আসনে পোস্টাল ব্যালটের ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন আট-দশ হাজার পর্যন্ত ভোটার। এমন আলোচনার পর রাজনৈতিক দলগুলো পোস্টাল ব্যালটের ভোটকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে।
নিবন্ধিত ভোটারদের জন্য পোস্টাল ব্যালট পাঠানো শুরু হয়েছে। ২০ জানুয়ারি প্রার্থিতা প্রত্যাহার ও ২১ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দের পর অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধিত ভোটারদের সংশ্লিষ্ট আসনের প্রার্থী ও প্রতীক জানানো হবে। এরপরই তাঁরা ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। কিন্তু পোস্টাল ব্যালট ভোটাররা হাতে পাওয়ার পর কয়েক জায়গার ভিডিও চলে এসেছে ফেসবুকে।
এই অবস্থায় দেশের ভেতরে যাতে একই ব্যালটে সাধারণ ও পোস্টাল ভোট গ্রহণ করা হয়, সেই প্রস্তাব দিয়েছে দলটি।
তবে পোস্টাল ব্যালট নিয়ে অনিয়ম হলে কোনো অবস্থাতেই ছাড় দেওয়া হবে না জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। গতকাল বৃহস্পতিবার নির্বাচন ভবনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, পোস্টাল ব্যালট নিয়ে কোনো অবস্থাতেই ছাড় দেওয়া হবে না। অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে এনআইডি ব্লক, ফৌজদারি মামলা এবং প্রয়োজনে দেশে ফেরত পাঠানো হবে।
সানাউল্লাহ জানান, প্রয়োজনে লাইভ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে পোস্টাল ভোট গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হতে পারে। লাইভ ভেরিফিকেশন ছাড়া কোনো ভোট গ্রহণ করা হবে না, এমন সিদ্ধান্তও হতে পারে। এ ছাড়া প্রবাসে পাঠানো ব্যালটের বদলে দেশে অন্য ব্যালট ব্যবহারের বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। দেশের ভেতরে এখনো কোনো পোস্টাল ব্যালট বিতরণ করা হয়নি। ২১ জানুয়ারি চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর ব্যালট ছাপানো হবে।
সানাউল্লাহ জানান, প্রবাসী ভোটারদের কাছে ৭ লাখ ৬৭ হাজার ৮৪টি পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশে পৌঁছেছে ৭ লাখ ৭ হাজার ৫০০টি ব্যালট, ৫৯ হাজার ৫৮৪টি ট্রানজিটে রয়েছে। এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৪০ হাজার ৮৭৩ জন ভোটার ব্যালট হাতে পেয়ে কিউআর কোড স্ক্যান করেছেন। ভুল ঠিকানার কারণে ৪ হাজার ৫২১টি ব্যালট ফেরত এসেছে।
মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়ার মতো শ্রমঘন দেশগুলোতে প্রবাসীরা সীমিত জায়গায় বসবাস করায় একাধিক ভোটার একই ঠিকানা ব্যবহার করেছেন বলে জানান ইসি সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, অনেকে পোস্ট বক্স, দোকান বা নিকটস্থ কোনো স্থানের ঠিকানা ব্যবহার করেছেন।
২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার নিশ্চিতের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান। এরপর ইসি পোস্টাল ব্যালট, প্রক্সি ও অনলাইন ভোটিংয়েই তিনটি পদ্ধতির বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মত নেয়। যদিও বিশেষজ্ঞরা কোনোটিকেই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয় বলে জানান। তারপরও আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি চালু করে কমিশন। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮৩ জন নিবন্ধন করেছেন। বাংলাদেশ থেকে নিবন্ধন করেছেন ৭ লাখ ৬১ হাজার ১৪১ জন, অন্যরা প্রবাসী বাংলাদেশি।
১০ হাজারের বেশি ভোটার পোস্টাল ব্যালটের জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন—এমন আসন রয়েছে ১৮টি। নবম সংসদ নির্বাচনে ৩০টি আসনে ১০ হাজার ভোটের কম ব্যবধানে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছিল।