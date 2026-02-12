হোম > জাতীয়

প্রথম ভোটে উচ্ছ্বাস তরুণদের, কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রাণচাঞ্চল্য

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

উত্তরা মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে জীবনে প্রথম ভোট দিতে পেরে উচ্ছ্বাসিত ফাইজা ও মাহি। ছবি : জাহিদুল ইসলাম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানীর সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ী ও দনিয়া এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। ভোটকেন্দ্রগুলোতে ছিল নারী-পুরুষের দীর্ঘ লাইন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েছে প্রথমবার ভোট দিতে আসা তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি।

কেন্দ্রগুলো সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, হাতে জাতীয় পরিচয়পত্র আর চোখে নতুন অভিজ্ঞতার উচ্ছ্বাস নিয়ে তরুণ ভোটাররা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে কেউ এসেছেন, কেউ আবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে।

যাত্রাবাড়ীর দনিয়া কুতুবখালী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রথমবার ভোট দিতে আসা মঈন উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘নতুন ভোটার হয়েছি। জাতীয় নির্বাচনে প্রথম ভোট দিতে পেরে দারুণ লাগছে। এটা নিজের দায়িত্ব পালন করার একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।’

সায়েদাবাদের আরেক তরুণ ভোটার তানভীর হাসান জানান, তিনি সকাল বেলাতেই বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রে এসেছেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি, আজ একসঙ্গে ভোট দিচ্ছি। এটা আমাদের জন্য স্মরণীয় দিন। ভোট মানে শুধু প্রার্থী বেছে নেওয়া না, নিজের মত প্রকাশ করা।’

উত্তরা মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে জীবনে প্রথম ভোট দিতে পেরে উচ্ছ্বাসিত ফাইজা ও মাহি। ছবি : জাহিদুল ইসলাম

দনিয়া এলাকার ভোটার সামিয়া ইসলাম জানান, প্রথমবার ভোট দিতে এসে তিনি কিছুটা নার্ভাস ছিলেন। তবে ভোটকেন্দ্রের পরিবেশ দেখে স্বস্তি পেয়েছেন। ‘প্রথম ভোটের অনুভূতি আলাদা। মনে হচ্ছে দেশের সিদ্ধান্তে আমিও অংশ নিচ্ছি,’বলেন তিনি।

একই এলাকার আরেক তরুণ রাফি উজ জামান বলেন, ভোট দেওয়া নিয়ে বন্ধুমহলে বেশ আলোচনা ছিল। কে কাকে ভোট দেবে —সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু ভোট দিতে আসাটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চাই আমাদের কণ্ঠস্বরটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হোক।

কেন্দ্রগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জানান, সকাল থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে। তরুণ ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। অনেকেই প্রথম ভোটের অভিজ্ঞতা স্মরণীয় করে রাখতে ছবি তুলছেন, আবার কেউ সামাজিক মাধ্যমে অনুভূতি ভাগাভাগি করছেন।

রাজধানীর এসব এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও ইতিবাচক মনোভাব নির্বাচনী পরিবেশে আলাদা প্রাণসঞ্চার করেছে। প্রথমবার ভোটাধিকার প্রয়োগের এই অভিজ্ঞতা তাদের কাছে যেমন আনন্দের, তেমনি দায়িত্ববোধেরও প্রতিফলন।

সম্পর্কিত

দুপুর ২টা পর্যন্ত ৬ হাজার ৬২০ কেন্দ্রে ভোট পড়ার তথ্য পায়নি ইসি

মিরপুরে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত

সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় স্বাধীনভাবে ভোট দিচ্ছেন ভোটাররা: প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

২০১৮ সালে জনগণ ছিল ভীত, এবার উচ্ছ্বসিত: বিবিসির সাংবাদিক

৩২৭৮৯ কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৩২.৮৮ শতাংশ: ইসি সচিব

নির্বাচনে অনিয়ম হওয়ার সুযোগ নেই: ইসি মাছউদ

নতুন বাংলাদেশ গঠনের সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে: প্রধান উপদেষ্টা

একজনের ভোট আরেকজনের দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

‎শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী মাঠে থাকব: জাপা মহাসচিব

পোলিং এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না: তাসনিম জারা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা