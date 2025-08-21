হোম > জাতীয়

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন জামায়াত নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিদল।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সিইসির কক্ষে এ বৈঠক শুরু হয়।

নির্বাচন কমিশন সূত্র জানিয়েছে, জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে রয়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার, নায়েবে আমির ঢাকা মহানগর উত্তর ও কর্মপরিষদ সদস্য আব্দুর রহমান মূসা।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ নিয়ে চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের বৈঠকের মধ্যে জামায়াতের প্রতিনিধিদল ও সিইসির বৈঠক শুরু হয়েছে।

গত রোববার বিএনপি প্রতিনিধিদলও নির্বাচনী প্রস্তুতির সার্বিক অগ্রগতি জানতে বৈঠক করেছিল ইসির সঙ্গে।

