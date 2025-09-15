হোম > জাতীয়

জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে বদলি করা হয়েছে। যুগ্ম সচিব থেকে সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যন্ত একাধিক পদের এই কর্মকর্তারা শ্রমবিষয়ক মিনিস্টার, কাউন্সেলর ও প্রথম সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) তাঁদের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেষণ-১ শাখা প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

মুগ্ম সচিব আবুল হায়াত মো. রফিকের জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের এই কর্মকর্তাদের বদলিপূর্বক নামের পাশে বর্ণিত পদে প্রেষণে নিয়োগের জন্য তাঁদের চাকরি প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হলো। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১৭ কর্মকর্তা কে কোন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে নিয়োগ পেলেন— তালিকা দেখুন

