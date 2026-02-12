দুপুর ২টা পর্যন্ত ৬ হাজার ৬২০ কেন্দ্রে ভোট পড়ার তথ্য পায়নি ইসি

ভোট গ্রহণ শেষ। এবার ভোট গণনার অপেক্ষার পালা শুরু। এদিকে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২টা পর্যন্ত ৪২ হাজার ৬৫১ ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ৬ হাজার ৬২০ কেন্দ্রে ভোট পড়ার হার পায়নি ইসি। তিনি আরও জানান, এ সময়ের মধ্যে ৩৬ হাজার ৩১ কেন্দ্রে ৪৭ দশমিক ৯১ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে।
এর আগে দুপুর ১টার দিকে ইসি সচিব ব্রিফিং করে ৪২ হাজার ৬৫১ কেন্দ্রের মধ্যে ৩২ হাজার ৭৮৯টি কেন্দ্রের ভোট কাস্টের হার জানান। সে সময় তিনি বলেন, ওই সময়ের মধ্যে ভোট পড়েছে ৩২ দশমিক ৮৮ শতাংশ। প্রায় ১০ হাজার কেন্দ্রের ভোটের হার প্রকাশ না করায় জামায়াত কমিশনে আপত্তি জানায়।
এর আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে তিনটি আসনের প্রায় শতাধিক কেন্দ্রে ভোট বন্ধে জামায়াতের দাবি প্রসঙ্গে ইসি সচিব বলেন, ‘ভোট বন্ধের সুযোগ আছে কিনা? হতে পারে। অভিযোগ আছে। সেটা প্রমাণিত হলে. . কারণ আমরা তো এখানে, তথ্য না নিয়ে বলতে পারব না। আগাম বলা উচিত না। আগাম বললে মানুষ বিভ্রান্ত হবেন। সে জন্য অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, সে অনুযায়ী রিটার্নিং কর্মকর্তা ব্যবস্থা নেবেন। এখন পর্যন্ত নির্বাচন পরিস্থিতিতে সমস্যা নেই।’
নিজের দুটি কেন্দ্র পরিদর্শনের কথা তুলে ধরে ইসি সচিব বলেন, ‘উনারা (কেন্দ্র) বলেছিলেন, দুপুর পর্যন্ত ভোটের ফ্লো কম ছিল। আমরা ফেরার সময় ফ্লো বাড়ছে।’ কত শতাংশ ভোট আশা করেন এমন প্রশ্নের জবাবে আখতার আহমেদ বলেন, ‘যে শতাংশ শেষ পর্যন্ত কাস্ট হবে, ওইটাই আশা করছি।’