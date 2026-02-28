হোম > জাতীয়

ইরাকে থাকা বাংলাদেশিদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দূতাবাসের

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

ইরাকে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস বাগদাদ। ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দূতাবাস থেকে এ জরুরি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

দূতাবাসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার স্বার্থে ইরাকে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সবাইকে সামরিক স্থাপনার আশপাশ থেকে দূরে থাকতে এবং নিজ নিজ বাসা অথবা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় সবাইকে ইরাকি আইন মেনে চলতে হবে এবং ইরাক সরকারের নির্দেশনা ও বিবৃতি অনুসরণ করতে হবে।

জরুরি প্রয়োজনে বাংলাদেশ দূতাবাসের হটলাইন +9647827883680 (হোয়াটসঅ্যাপ) নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া mission.baghdad@mofa.gov.bd ই-মেইলেও যোগাযোগ করা যাবে বলে জানিয়েছে দূতাবাস।

দূতাবাস জানিয়েছে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা সার্বক্ষণিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।

