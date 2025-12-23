প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও ৯

প্রথম আলো, ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আরও নয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ নিয়ে মোট ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) তালেবুর রহমান আজ মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি জানান। পরে এ নিয়ে বিস্তারিত জানানো হবে বলেন তিনি।
গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা হলেন- আব্দুর রহমান (৩০), মো. জান্নাতুল নাঈম (২১), মো ফয়সাল আহমেদ (২৪), ক্বারী মুয়াজ বিন আব্দুল রহমান (৩৩), জুবায়ের হোসাইন (২১), মো: আলমাস আলী (২৯), জুলফিকার আলী সৌরভ (২২), নিয়াজ মাহমুদ ফারহান, মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম (২২)।
এর আগে গতকাল সোমবার প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জড়িত ৩১ জনকে শনাক্ত করার কথা জানায় পুলিশ। এর মধ্যে প্রথমে ১৭ জন পরে আরও দুইজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩ জন লুটপাট এবং ৪ জন হামলার সঙ্গে জড়িত বলে জানায় পুলিশ। বাকিদের বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। আজ আরও ৯ জনকে গ্রেপ্তারের কথা জানানো হলো।