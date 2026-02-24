হোম > জাতীয়

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পুলিশের আইজি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মো. আলী হোসেন ফকির। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ পুলিশের নতুন মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মো. আলী হোসেন ফকির। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ মঙ্গলবার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে।

আলী হোসেন ফকির এর আগে পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি ও আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আজ তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে পুলিশের নতুন মহাপরিদর্শক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

মো. আলী হোসেন ফকির বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের ১৫তম ব্যাচের সদস্য। তাঁর নিজ জেলা বাগেরহাট। তিনি বর্তমান আইজিপি বাহারুল আলমের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।

