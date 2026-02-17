হোম > জাতীয়

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তারেক রহমানের বেতন-ভাতা কত হবে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভূমিধস জয় পেয়েছে বিএনপি। আজ মঙ্গলবার শপথ নিয়েছেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা। প্রথমে বিএনপির সংসদ সদস্যরা শপথ নেন। এরপর বিএনপির সংসদীয় দল বৈঠক করে দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে সংসদ নেতা নির্বাচিত করেছে। ফলে বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন তারেক রহমান।

এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর বেতন-ভাতা ও প্রাপ্য সুবিধা নিয়ে জনমনে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

‘দ্য প্রাইম মিনিস্টারস (রেমুনারেশন অ্যান্ড প্রিভিলেজ) (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৬’ অনুসারে, প্রধানমন্ত্রীর বেতন মাসে ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা। মাসিক বাড়িভাড়া ১ লাখ টাকা। অবশ্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীরা সরকারি বাসভবন পান এবং সেখানেই থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর দৈনিক ভাতা ৩ হাজার টাকা। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী বিমান ভ্রমণের জন্য ২৫ লাখ টাকার বিমা কাভারেজ এবং দেড় কোটি টাকার স্বেচ্ছাধীন তহবিল পান।

এমপি-মন্ত্রীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পেছনে রাষ্ট্রের ব্যয় কত

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিনোদনের জন্য ব্যয় করা সম্পূর্ণ অর্থই তিনি পাবেন ভাতা হিসেবে। তাঁর অফিস থেকে বাসা এবং বাসা থেকে অফিসে যাতায়াতের সব খরচ রাষ্ট্র বহন করবে। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের নির্দিষ্ট ব্যয়ও তিনি ভাতা হিসেবে পাবেন। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন ও অন্যান্য ইউটিলিটির ব্যয় সরকার বহন করে।

