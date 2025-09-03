হোম > জাতীয়

৭৫ কোটি টাকার কর ফাঁকি: এস আলমের ২ ছেলেসহ ১০ জনের নামে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সাইফুল আলম। ছবি: সংগৃহীত

৭৫ কোটি টাকার কর ফাঁকির অভিযোগে আলোচিত এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম ওরফে এস আলমের দুই ছেলেসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বুধবার দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন সংবাদমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলার আসামিরা হলেন এস আলমের ছেলে আশরাফুল আলম ও আসাদুল আলম মাহির, সাবেক উপ-কর কমিশনার আমিনুল ইসলাম এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের সাত কর্মকর্তা।

ব্যাংক কর্মকর্তার মধ্যে রয়েছেন—সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. হেলাল উদ্দিন, শাখাপ্রধান মুহাম্মদ আমির হোসেন, সাবেক এসএভিপি মো. আহসানুল হক ও রুহুল আবেদীন, কর্মকর্তা শামীমা আক্তার, মো. আনিস উদ্দিন ও গাজী মুহাম্মদ ইয়াকুব।

দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়, আসামিরা পরস্পরের সহায়তায় জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া পে-অর্ডার তৈরি করে তা বৈধ হিসেবে ব্যবহার করেন। ৫০০ কোটি টাকার অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার জন্য ১২৫ কোটি টাকার কর দেওয়ার কথা থাকলেও তাঁরা মাত্র ৫০ কোটি টাকা পরিশোধ করেন। ফলে ৭৫ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয় সরকারের।

দুদক তাঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪০৯, ১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় মামলা অনুমোদন করে।

গত বছরের অক্টোবরে আয়কর নথিতে সুবিধা দেওয়ার অভিযোগে তিন কর কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এরপর তদন্ত শুরু করে দুদক।

