চট্টগ্রাম থেকেও মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট বাতিল

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফাইল ছবি

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ও ইসরায়েলি স্থাপনায় ইরানের পাল্টা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম থেকেও ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছি। চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

ঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সব ফ্লাইট বন্ধ

বিমানবন্দর সূত্র বলেছে, আজ শনিবার বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে বেসরকারি ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ঢাকা-চট্টগ্রাম-দোহা রুটের ফ্লাইটটি চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। তবে যুদ্ধপরিস্থিতির কারণে ফ্লাইটটি ছেড়ে যায়নি। একই কারণে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটের ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই ফ্লাইট এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার ঢাকা-চট্টগ্রাম-শারজাহ ফ্লাইটও বাতিল করা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট বাতিল করেছে যেসব এয়ারলাইনস

এদিকে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের দুবাই-চট্টগ্রাম রুটের একটি ফ্লাইট স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে উড়াল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা বাতিল করা হয়েছে। একই কারণে এয়ার আরাবিয়ার শারজাহ-চট্টগ্রাম ফ্লাইট এবং সালাম এয়ারের মাসকট-চট্টগ্রাম ফ্লাইটও বাতিল হয়েছে। তবে বিমানের মাসকট-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটের ফ্লাইট স্থানীয় সময় বিকেল ৫টায় চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ওমানের মাসকট ত্যাগ করেছে।

