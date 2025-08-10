নির্বাচনে পুলিশের থাকবে এআই যুক্ত ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা বাড়াতে পুলিশ বাহিনীর জন্য অন্তত ৪০ হাজার বডি-ওর্ন ক্যামেরা (বডিক্যাম) সংগ্রহের পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার।
গতকাল শনিবার ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বকশ চৌধুরী ও ফয়েজ তৈয়্যব আহমদ।
প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ফয়েজ তৈয়্যব আহমদ বৈঠকে জানান, ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা সংগ্রহের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই ডিভাইসগুলো হাজার হাজার ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা আরও জোরদার করবে। তিনি বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হলো অক্টোবরের মধ্যে বডিক্যামগুলো সংগ্রহ করা, যাতে পুলিশ কর্মকর্তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ (এআই) এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।’
ক্যামেরা সরবরাহের জন্য জার্মানি, চীন ও থাইল্যান্ডের তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এরই মধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে। নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকালে পুলিশ কর্মকর্তা ও কনস্টেবলরা তাঁদের বুকে এই ক্যামেরাগুলো পরবেন।
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কর্মকর্তাদের দ্রুত সংগ্রহ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে এবং হাজার হাজার পুলিশ সদস্যের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘যে কোনো মূল্যে আমাদের অবশ্যই সব ভোটকেন্দ্রে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হলো ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করা।’
বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি বিষয়ক বিশেষ সহকারী আসন্ন নির্বাচনের জন্য একটি ‘ইলেকশন অ্যাপ’ চালুর পরিকল্পনার কথাও জানান। অ্যাপটিতে প্রার্থী সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ভোটকেন্দ্রের হালনাগাদ খবর এবং অভিযোগ জানানোর মতো ইন্টারঅ্যাকটিভ ফিচার থাকবে। প্রধান উপদেষ্টা অ্যাপটির দ্রুত চালুর এবং দেশের ১০ কোটিরও বেশি ভোটারের জন্য এটিকে ব্যবহারবান্ধব করার আহ্বান জানান।