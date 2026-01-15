প্রার্থিতা ফেরত পেলেন আরও ৬০ জন

রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করে আরও ৬০ জন প্রার্থিতা ফেরত পেয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ষষ্ঠ দিনের আপিল শুনানিতে তাঁরা প্রার্থিতা ফিরে পান।
এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে ইসির জনসংযোগ পরিচালক রুহুল আমিন মল্লিক জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির ষষ্ঠ দিনে ১০৪টি আবেদনের শুনানি করা হয়। এর মধ্যে মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে ৬০টি আপিল আবেদন মঞ্জুর হয়েছে এবং ২৯টি আপিল আবেদন না-মঞ্জুর হয়েছে। কমিশন মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে পাঁচটি আপিল না-মঞ্জুর করেছে। আর ১০টি আপিল আবেদন অপেক্ষমাণ রাখা হয়েছে।
এর আগে গতকাল বুধবার পর্যন্ত পাঁচ দিনের শুনানিতে মোট ২৭৫ জন প্রার্থিতা ফিরে পান। আজ পর্যন্ত এই সংখ্যা দাঁড়াল ৩৩৫।
আগামীকাল শুক্রবার ৩০টি আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটরিয়ামে বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আপিল শুনানি চলবে। গত ১০ জানুয়ারি (শনিবার) থেকে নির্বাচন কমিশনে আপিল শুনানি শুরু হয়। যা চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।