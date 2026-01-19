হোম > জাতীয়

কুমিল্লা–৩ আসনে বিএনপির কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল রেখেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

আজ সোমবার ইসি এই সিদ্ধান্ত জানায়।

রিটার্নিং কর্মকর্তার বাছাইয়ে কায়কোবাদের মনোনয়ন বৈধ হয়েছিল। পরে দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল চেয়ে ইসিতে আপিল করা হয়। গতকাল রোববার ছিল ইসির আপিল শুনানির শেষ দিন।

সাবেক উপদেষ্টার বিরুদ্ধে মুরাদনগরে ঝাড়ুমিছিল

সব আপিল নিষ্পত্তি হলেও কায়কোবাদের বিরুদ্ধে করা আপিলের সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রেখেছিল ইসি। আজ কায়কোবাদের মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে করা আপিল নামঞ্জুর করেছে ইসি। এতে তাঁর প্রার্থিতা বহাল থাকল।

আ.লীগ এনসিপির ব্যানারে অপকর্ম করছে, পেছনে ওসি-এসপি: কায়কোবাদ
সম্পর্কিত

ইসি একদমই কোনো চাপে নেই: নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম

দুই ক্যাটাগরির মার্কিন ভিসায় দিতে হবে ১৫ হাজার ডলারের বন্ড, জানাল দূতাবাস

শাকসু নির্বাচন স্থগিত

সহিংসতার জন্য স্টারলিংক ও পশ্চিমাদের দুষলেন ঢাকায় ইরানি রাষ্ট্রদূত

জুলাই অভ্যুত্থানের বিপক্ষ শক্তিই গণভোট নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে: উপদেষ্টা আদিলুর

১-১৫ ফেব্রুয়ারি আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা যাবে না

আপিলের শেষ দিনে টিকে গেলেন ২৩ প্রার্থী, ঝরে পড়লেন দুজন ও ঝুলে রইলেন একজন

আপিল শুনানিতে নির্বাচন কমিশন কোনো পক্ষপাত দেখায়নি: সিইসি

আচরণবিধি লঙ্ঘন: এনসিপির নাহিদ ও নাসীরুদ্দীনকে ইসির শোকজ

শেষ দিনে বিএনপির আরও দুই প্রার্থীকে অবৈধ ঘোষণা করল ইসি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা