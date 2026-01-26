হোম > জাতীয়

সংসদ নির্বাচন: জরুরি চিকিৎসা চালু রাখতে নির্দেশনা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় জরুরি স্বাস্থ্যসেবা অব্যাহত রাখার জন্য দেশের সব স্থানে বিশেষ প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এর আওতায় ১০ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নির্দিষ্টসংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মীর সমন্বয়ে মেডিকেল টিম গঠন, সার্বক্ষণিক অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখা এবং জরুরি বিভাগে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে ২৪ ঘণ্টা জরুরি চিকিৎসা চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সোমবার সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), জেলা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক, সিভিল সার্জন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কাছে পাঠানো চিঠিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলো) ডা. আবু হোসেন মো. মঈনুল আহসান স্বাক্ষরিত জরুরি নির্দেশনায় বলা হয়েছে, আগামী ১০ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচনের সময়ের জন্য প্রতিটি সিটি করপোরেশনে ছয়টি, বিভাগীয় পর্যায়ে চারটি, জেলা পর্যায়ে তিনটি, উপজেলা পর্যায়ে দুটি ও ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি মেডিকেল টিম গঠন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা স্বাস্থ্য প্রশাসক জনবলের প্রাপ্যতা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে মেডিকেল টিমের সদস্য নির্ধারণ করবেন। এ উপলক্ষে জরুরি বিভাগে প্রয়োজনে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে। এ সময় হাসপাতালের সার্বক্ষণিক অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিষ্ঠান প্রধানকে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার কথা উল্লেখ করে নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, তিনি ছুটিতে থাকলে যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেবেন এবং নাম, পদবি, মোবাইল ফোন নম্বর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন।

এ ছাড়া সব বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিক নির্বাচনের সময়ে চিকিৎসকের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করে জরুরি বিভাগ চালু রাখবে। নির্দেশনার আওতায় কোনো রোগী রেফার করলে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করে যথাযথ কাউন্সেলিং করে রেফার করতে হবে এবং অ্যাম্বুলেন্স সার্বক্ষণিক জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে।

সম্পর্কিত

সংসদ নির্বাচন: সহিংসতায় উত্তাপ বাড়ছে ভোটের মাঠে

রূপপুরের ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মার্চে জাতীয় গ্রিডে

চানখাঁরপুল হত্যা মামলার রায় প্রত্যাখ্যান করে ১০১ সংগঠনের বিবৃতি

সামিট গ্রুপের আজিজ খানকে সপরিবারে দুদকে তলব

সামরিক ড্রোন কারখানা স্থাপনে চীনের সঙ্গে চুক্তি করছে বাংলাদেশ

দুই হত্যা মামলায় শেখ হাসিনাসহ ৪১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ভোট গ্রহণ কর্মকর্তার দায়িত্বে বেসরকারি ব্যাংক কর্মকর্তারা নেই, বিএনপিকে জানাল ইসি

ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজকে দুদকে তলব

মাঠপর্যায়ে সব সিদ্ধান্ত হতে হবে সংযত—সশস্ত্র বাহিনীর তিন প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা

কমিশন কোনো মহল থেকেই চাপের সম্মুখীন হয়নি: ইসি রহমানেল মাছউদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা