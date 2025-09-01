হোম > জাতীয়

নুরের ওপর হামলার পর আ.লীগ-জাপাসহ ১৪ দলের বিচারে একমত ২২ দল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় গণঅধিকার পরিষদের দলীয় কার্যালয়ে বিএনপিসহ ২২ দলের এক সভা হয়। ছবি: সংগৃহীত

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার বিচারের দাবিতে বিএনপিসহ ২২ দলের ঐকমত্য হয়েছে। দলগুলো এখন আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলীয় জোটের বিচার চাইছে। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় গণঅধিকার পরিষদের দলীয় কার্যালয়ে এক সভায় এই বিষয়ে একমত হয়।

সোমবার রাতে ২২ দলের যৌথ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত ২২টি রাজনৈতিক দলের সভায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নুরুল হক নুরের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানান। তাঁরা এই হামলাকে জুলাই বিপ্লবের বিরুদ্ধে গুরুতর ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১। গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে রাজনৈতিক দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

২। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন ও দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে।

৩। ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তি সমূহের মধ্যে একতা সংহত করতে হবে।

৪। ফ্যাসিবাদী শক্তি আওয়ামীলীগ, জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের বিচার করতে হবে।

৫। নুরুল হক নুরসহ নেতা-কর্মীদের ওপর হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. এএইচ এম হামিদুর রহমান আজাদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিবুর নবী সোহেল, এনসিপির সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, যুগ্ম সদস্য সচিব আরিফ সোহেল, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম মেম্বার আশরাফ আলী আকন্দ, গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র সহ-সভাপতি ফারুক হাসান, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন, উচ্চতর পরিষদ সদস্য শাকিল উজ্জামান, আব্দুজ জাহের, সরকার নুরে এরশাদ সিদ্দিকী, হাবিবুর রহমান রিজু।

আরও উপস্থিত ছিলেন এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার সানি আব্দুল্লাহ, যুগ্ম সদস্য সচিব আনোয়ার শাহাদাৎ টুটুল, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব জালাল উদ্দিন আহমেদ, ভাসানী জনশক্তি পার্টির মুখপাত্র আব্দুল কাদের, গণফোরামের প্রেসিডিয়াম মেম্বার শাহ নুরুজ্জামান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মদ উল্লাহ মধু, জাতীয় সাম্যবাদীর সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার সৈয়দ নুরুল ইসলাম, এনডিএম এর মহাসচিব মোমিনুল আমিন, বাংলাদেশ জাতীয় দল চেয়ারম্যান এহসানুল হুদা, ডেমোক্রেটিকলীগ এর সাধারণ সম্পাদক খোকন চন্দ্র দাস, জাতীয় পার্টি কাজী জাফর এর আহসান হাবীব লিংকন, খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির আহমেদ আলী কাসেমী, এনপিপির মহাসচিব মোস্তফা ও বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পার্টির মহাসচিব সাইফুল আলম।

আরও উপস্থিত ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য তাসলিমা আক্তার, নাগরিক ঐক্যের সাংগঠনিক সম্পাদক কবির হোসেন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য আকবর খান, লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, এনপিপির চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদ।

উল্লেখ্য, সভায় সভাপতিত্ব করে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান।

