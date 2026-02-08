হোম > জাতীয়

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা চেয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নোট ভারবাল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের তদন্তে জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের (ওএইচসিএইচআর) সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ। এ লক্ষ্যে ৬ ফেব্রুয়ারি ওএইচসিএইচআরের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক নোট ভারবাল (Note Verbale) পাঠানো হয়েছে।

জেনেভার বাংলাদেশ মিশন থেকে পাঠানো বার্তা। ছবি: প্রেস উইং

আজ রোববার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে দেওয়া এক বিবৃবিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ‘পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে OHCHR-এর কাছে একটি আনুষ্ঠানিক নোট ভারবাল (Note Verbale) প্রেরণ করেছে। উক্ত নোটে হত্যাকাণ্ডের তদন্তে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।’

‘জেনেভাস্থ বাংলাদেশ মিশন থেকে পাঠানো বার্তায় জানানো হয়েছে, OHCHR থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া মাত্রই তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে।

‘বাংলাদেশ সরকার পুনর্ব্যক্ত করছে যে শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দায়ীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুসরণ করে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।’

সম্পর্কিত

সরকারের অংশ হিসেবে নয়, অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সহায়তার চেষ্টা করেছি: বদিউল আলম

নারীর অধিকার কোনো একটি সরকারের দান নয়: সারা হোসেন

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ভারত-আওয়ামী লীগ বিদ্বেষ তীব্র হয়: সাবেক সেনাপ্রধানের জবানবন্দি

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি সোমবার, বোয়িং থেকে কেনা হচ্ছে ২৫ উড়োজাহাজ

আইনের দুর্বলতায় পার পেয়েছেন অন্তত ৪৫ ঋণগ্রস্ত প্রার্থী: টিআইবি

প্রাক্‌-নির্বাচনে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনায় ইসির ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ: টিআইবি

ইয়োফাসের নতুন সভাপতি মামুন শিবলী, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম

জুলাই সনদের আলোকে রাষ্ট্র সংস্কারের পক্ষে স্পষ্টভাবে ‘হ্যাঁ’ বলার আহ্বান টিআইবির

২৫ হাজার ৭০০ কেন্দ্রে পুলিশের বডি-ওর্ন ক্যামেরা পাঠানো হয়েছে: প্রেস সচিব

নির্বাচনী প্রচার নিয়ে সন্তুষ্ট প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা