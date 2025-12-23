হোম > জাতীয়

২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা যাত্রী ব্যতীত শাহজালালে প্রবেশ নিষিদ্ধ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফাইল ছবি

বিশেষ অপারেশনাল ও নিরাপত্তাজনিত কারণে আগামী ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যা ৬টা থেকে ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় নির্ধারিত যাত্রী ব্যতীত সব ধরনের সহযাত্রী ও দর্শনার্থীর প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। যাত্রীসেবা, নিরাপত্তা ও অপারেশনাল শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ব্যবস্থা নিয়েছে শাহজালাল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

আজ মঙ্গলবার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, উল্লিখিত সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র বৈধ টিকিট ও প্রয়োজনীয় ভ্রমণ নথিপত্রধারী যাত্রীরাই বিমানবন্দর এলাকায় প্রবেশ করতে পারবেন। যাত্রী ছাড়া অন্য কারও প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়ানো, যাত্রী চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা এবং সার্বিক অপারেশনাল শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতেই এই সাময়িক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে সম্মানিত যাত্রীসাধারণসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশনা মেনে চলা এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

